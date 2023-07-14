Розпивала алкоголь із людьми: п'яна мавпа за 3 місяці напала на 4 тисячі людей

Агресивний примат заходив до магазинів і розпивав спиртні напої разом із місцевими жителями, але після занадто великої кількості випитого алкоголю ставав злісним і кусав дітей.

У Непалі за останні три місяці п'яна мавпа напала на 4000 людей. Про це пише Daily Star.

Кілька пацієнтів, включно з дев'ятирічним хлопчиком, пройшли лікування в лікарні тропічних та інфекційних захворювань Sukraraj (STIDH) у Катманду після різкого збільшення кількості укусів мавп у цьому регіоні.

Батько одного з постраждалих навіть повідомив газеті Kathmandu Post, що за останні два-три місяці тільки одна тварина напала на 4000 осіб.

За наявними даними, агресивний примат заходив до магазинів і розпивав спиртні напої разом із жителями, але після надто великої кількості випитого ставав злісним і кусав дітей.

Згідно з даними STIDH, у Непалі укуси мавп посідають друге місце за частотою після укусів собак. Пік нападу мавп у країні зазвичай припадає на липень і серпень. Більшість випадків укусів трапляється поза храмами, які вони вважають своїм домом. Крім неприємних ран, є також і інший ризик — лікарі побоюються, що деякі мавпи можуть бути заражені сказом.

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В одному з храмів було проведено дослідження, метою якого було вивчити віруси, що переносяться приматами, які можуть нести загрозу для людини та передаватися від тварин до людей.

Вчені виявили, що багато мавп були заражені кількома захворюваннями, деякі з яких можуть становити загрозу для життя людей.

Наразі невідомо, наскільки широко поширені ці конкретні захворювання. Однак інше дослідження виявило вірус сказу у мертвої мавпи в муніципалітеті Шимла, Індія. Це означає, що мавпи можуть бути схильні до зараження і потенційно передавати хворобу. Біологи припустили, що мавпа заразилася від собаки.

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