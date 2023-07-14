"Мандрівник у часі" розповів, коли буде розкрито "секрет вічного життя" (відео)

Іно Аларік, який стверджує, що знає про події майбутнього, поділився своїм новим прогнозом. Раніше чоловік розповідав про планети-близнюки Землі, візити інопланетян і Третю світову війну.

Іно Аларік, який стверджує, що він "мандрівник у часі з 2671 року", заявив, що "секрет вічного життя" буде знайдено на початку 2024 року. Багато його глядачів не впевнені, що це буде добре. Про це пише Daily Star.

Загадковий користувач TikTok, відомий також під ніком @theradianttimetraveller, набрав понад 26 000 підписників, публікуючи попередження про передбачувані майбутні події. Відео на каналі чоловіка швидко стають вірусними та набирають тисячі й мільйони переглядів. Раніше автор уже публікував попередження про зіткнення планет-близнюків із Землею, прильоти інопланетян і навіть про початок третьої світової війни.

Цього разу він стверджує, що фокус із безсмертям існує, і що люди скоро його виявлять. Самопроголошений мандрівник у часі заявив, що люди перебувають лише за кілька місяців від "вічного життя", оскільки, за його словами, його секрети буде розкрито на початку 2024 року.

"УВАГА! Багато хто з вас не вірить, що я справжній мандрівник у часі, тому ось короткий опис найближчого майбутнього. 13 січня 2024 року: Виявлено Кристал Безсмертя, що дає вічне життя тому, хто до нього доторкнеться. За дотик до нього доведеться заплатити: з часом ви втратите всі емоції та станете свідком загибелі Всесвіту", — написав у своєму ролику провісник.

Аларік також розвалив ще кілька важливих дат наступного року.

"2 квітня 2024 року: На розломі Сан-Андреас відбувається землетрус магнітудою 9,8, відомий як "Великий Джон". Він спричиняє мегацунамі висотою 750 футів, яке руйнує значну частину узбережжя Каліфорнії. 22 травня 2024 року: Створено рідину, під час дотику до якої відображення людини набуває власної свідомості. Вчений, який створив її, створив для цього ціле озеро, щоб можна було провести ще багато тестів, назване Великим дзеркальним озером", — заявив "мандрівник у часі".

Так виглядатиме "кристал Безсмертя" на думку Іно Аларіка Фото: Tiktok/radianttimetraveler

Користувачі TikTok розділилися в думках: одні не повірили, що це може бути правдою, інші не захотіли цього, навіть якби це було так. Однак були й ті, хто не вірить у пророцтво Аларіка.

"Сімпсони зробили більше передбачень, ніж ви", — написав один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами"

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.