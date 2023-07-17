Переносили церемонію 2 рази: молодший брат замінив на весіллі нареченого, який запізнився (відео)

Ведучий весільних церемоній Мубіта Нава розповів про одночасно найдивнішу і найсумнішу весільну церемонію, яку йому довелося провести за всі 30 років його роботи.

У Замбії відбулося весілля, на якому був відсутній наречений, який запізнився на церемонію. Його молодшому братові довелося виконати його роль. Про це пише Tuko.

Організатор весільної церемонії Мубіта Нава розповів у Facebook, що весілля двічі відкладали, оскільки наречений перебував за кордоном і не встигав отримати візу та купити квиток. За тиждень до події наречений зателефонував і повідомив, що не зможе бути присутнім, тому на церемонії його роль виконає молодший брат.

"Наречена і дядько також підтвердили мені цю інформацію. Це був найдивніший захід, на якому мені доводилося працювати. Весілля зіграли без нареченого", — розповів Нава.

За словами чоловіка, це була одна з найсумніших весільних церемоній, які він вів протягом своєї 30-річної кар'єри.

"Думаю, що це був односторонній шлюб, де жінка була закохана, а наречений, схоже, ні", — додав чоловік.

Жінка виходить заміж за брата чоловіка

У квітні 2023 року Неллі вийшла заміж за свого дівера після того, як її чоловік, з яким у неї було двоє дітей, загинув в автокатастрофі.

Пізніше вона вийшла заміж за другого і третього чоловіка в різний час, зберігши їх під одним дахом.

В інтерв'ю Afrimax English жінка сказала, що задовольняла всі їхні потреби та була впевнена, що вони не будуть їй зраджувати, оскільки все, що вони хотіли, вона їм дала.

Раніше Фокус повідомляв, що пара розлучилася через відмову від інтиму в шлюбну ніч. За словами австралійки Рейчел, вона була занадто втомленою, щоб задовольнити бажання чоловіка.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.