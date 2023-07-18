Туристи в паніці: на пляжі Іспанії гігантські акули підпливли до берега, повного людей (відео)

Два сині гіганти були всього за кілька метрів від узбережжя Портбоу. Після наближення акул до берега відпочивальники спробували вибігти на сушу.

Перелякані любителі пляжного відпочинку втекли з пляжу в Іспанії після того, як помітили двох величезних акул, що пропливають просто поруч із ними. Про це повідомляє видання Мirror.

Спочатку відпочивальники не знали, що два синіх гіганти були всього за кілька метрів від узбережжя Портбоу, Каталонія.

Коли ж небезпеку було помічено, любителі пляжного відпочинку рятувалися втечею, намагаючись знайти притулок на березі.

На відео, опублікованому в соцмережах, чути крики плавців.

На щастя, згідно з місцевими повідомленнями, нікого не було вбито чи поранено.

Після інциденту мер Портбоу Гаель Родрігес заспокоїв городян і сказав: "Пляж Портбоу повністю безпечний".

Він додав, що синіх акул часто помічають біля пляжів у муніципалітеті, тому що вони є місцевими мешканцями цього району.

Цей інцидент — не перша акула, помічена біля каталонського узбережжя цього року. Минулого місяця тих, хто засмагає, закликали не заходити у воду на трьох пляжах в Альканарі через двох синіх акул.

Як відомо, блакитна акула (Prionace glauca) може вирости до 4 метрів у довжину і важити до 200 кг. Цей вид внесено до списку Міжнародного союзу охорони природи як такий, що "перебуває під загрозою зникнення". Сині акули нападають на людей і навіть вбивають їх, хоча це і рідкість.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.