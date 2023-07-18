Боялися Путіна: британець розповів, як люди благали впустити їх у ядерний бункер

Британський фермер, який володіє колишнім урядовим "секретним ядерним бункером", заявив, що йому надходять пропозиції про надання місця на випадок, якщо Москва почне Третю світову війну.

У Великій Британії 76-річний фермер з Ессекса Майк Перріш викупив бункер в уряду на початку 90-х років, після того, як у розпал холодної війни він створив там секретний притулок. Про це пише Daily Express.

Чоловік із Келведон Хетч, розташованого неподалік від Брентвуда (графство Ессекс), готовий до тривалого проживання в бункері в разі ядерного удару. Під ним є запаси води та консерви, а також каналізація.

За словами Майка, після 11 вересня 2011 року люди пропонували за місце в бункері до 30 тисяч фунтів стерлінгів, і занепокоєння з приводу загравання Путіна з ядерною зброєю змушує стривожених людей знову звертатися до нього.

У приміщенні підтримується подача кисню Фото: Ньютон

Британець, який управляє бункером як музеєм, купивши його за неназвану суму після виведення з експлуатації 1994 року, каже, що тільки дика пропозиція змусить його відкрити його для публіки.

"Тож тепер у нас є Україна... і цього разу в нас було 15 осіб, які просили місце. Але, звісно, я навчився говорити: "Ну, якщо у вас є 500 000 у ліквідних активах, ми з вами поговоримо". Ви перебуватимете тут 10-15 років, вам знадобиться багато їжі", — сказав він.

За його словами, перебування під землею після ядерного удару, ймовірно, триватиме більш ніж десятиліття і все це все потрібно перебувати під землею. Однак люди цього не розуміють.

"Ви перебуватимете тут 10-15 років, вам знадобиться багато їжі. Люди поверхневі, вони все ще думають, що ви спуститеся під землю, підніметеся наступного ранку і продовжите роботу — це не так. Якщо станеться щось подібне [ядерний удар], ви опинитеся під землею і перебуватимете там стільки, скільки буде потрібно", — думає фермер.

Секретний ядерний бункер не такий уже й секретний, як здавалося раніше Фото: Getty

Видання зазначає, що раніше передбачалося, що в разі ядерного удару по Великій Британії в цьому бункері мали перебувати прем'єр-міністр і вищі державні чиновники, які керуватимуть країною з-під землі.

Ферма в Ессексі, розташована всього за 29 миль від Даунінг-стріт, ідеально підходила для того, щоб стати штаб-квартирою уряду, якщо країна виявиться охопленою радіацією. Ділянка землі, необхідна для будівництва бункера, була примусово викуплена державою 1952 року на початковому етапі холодної війни.

"Під загрозою примусової купівлі уряд взяв ці 25 акрів у центрі ферми, зніс бульдозером пагорб, побудував бункер, поставив його на місце, а потім ми зайнялися сільським господарством, щоб росіяни не дізналися про його існування", — розповів про угоду Майк Перріш.

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