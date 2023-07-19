"Найкраще в історії спостереження" снігової людини: єті зняли за допомогою безпілотника (відео)

Кожен хоч раз чув про єті. Його описують як гігантську мавпоподібну істоту. Незаперечних доказів існування єті не було, але багато хто стверджував, що бачив його. Цього разу вдалося зловити міфічну істоту під час прогулянки.

У соцмережах з'явився моторошний відеозапис, зроблений за допомогою безпілотного літального апарату, на якому було помічено ймовірну снігову людину під час прогулянки лісом. Про це пише Daily Star.

У ролику, який став вірусним у мережі, видно зверху, як по снігу прогулюється незвичайна фігура. Вона йшла як людина, але була вкрита темним хутром, що змусило одного з користувачів під ніком The Paranormal Chic заявити, що це доказ існування "снігової людини".

Знімок із дрона Фото: Youtube/Kens Karpentry

"Я, як і раніше, твердо впевнений, що це один із найкращих записів того, що схоже на снігову людину, знятих на камеру", — написав у коментарях до ролика, який виклали в TikTok, The Paranormal Chic.

Снігова людина, яку іноді називають єті, — таємнича істота, яка, як вважається, блукає лісами Північної Америки та регіонами Тихоокеанського Північного Заходу.

У коментарях глядачі розділилися в думці, чи є ролик справжнім, чи ні. Одні говорили, що істота і справді схожа на єті, інші писали, що це просто хлопець у костюмі.

"Мені здається, що це містифікація. Інакше він би впав ближче", — написав один із користувачів.

Однак оригінальне відео було розміщено на YouTube Кенсом Карпентрі, який, судячи з усього, розвінчав ролик.

Раніше Фокус повідомляв, що вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини. Дослідник пояснив, що насправді її бачили тисячі людей, але їм не варто було затримувати погляд на міфічному єті.

Також стало відомо, що секрет єті може бути розкритий: вчені отримали нові дані про загадкових істот.