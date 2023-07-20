Каякер з Аляски випадково записав свою смерть на GoPro: тіло досі шукають (фото)
На березі озера знайшли шолом зниклого чоловіка із закріпленою на ньому камерою. Запис показав, що він перекинувся на байдарці в холодній воді.
Каякер з Аляски, 43-річний Пол Родрігес-молодший, несподівано став жертвою трагічної події, яку було випадково зафіксовано на камеру GoPro, закріплену на його шоломі. Про це пише британська газета Daily Mail.
Поліція штату Аляска заявила про те, що в процесі пошуків зниклого чоловіка було виявлено шокуючі відеокадри.
Очевидно, Родрігес вирушив у свою фатальну екскурсію 11 липня, опублікувавши в соціальних мережах фотографії своєї байдарки на пляжі біля водоспаду Наггет, розташованого біля льодовикового озера.
Поліція повідомила, що вони знайшли його каяк, який дрейфував без нагляду на озері з водою близько 50 градусів за Фаренгейтом (10 градусів за Цельсієм), і розпочали масштабні пошукові операції, задіявши гелікоптери та спеціально навчених морських собак.
Згодом виявили на березі озера шолом зниклого каякера з камерою GoPro, і аналіз відеозапису показав, що Пол Родрігес потонув 11 липня, коли його каяк перекинувся і потрапив у холодну воду.
За оцінками слідчих, причиною перевороту каяка стала сильна течія, і на момент події у Родрігеса не було рятувального жилета або спеціального захисного одягу для таких умов.
Сім'я і друзі загиблого каякера, якого вони описують як відчайдушного шукача пригод, із сумом визнали його загибель після перегляду відеозапису.
Наразі поліція і рятувальні служби продовжують пошуки тіла Пола Родрігеса в рекреаційній зоні льодовикового озера, щоб забезпечити родині жителя Джуно можливість завершити прощання з ним.
З поваги до пам'яті загиблого, відеозапис його утоплення не буде опубліковано.
Нагадаємо, у США 21-річний Кріс Поспішил розповів, як акула потягла його під воду. Йому дивом вдалося врятуватися.
Також стало відомо, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину.