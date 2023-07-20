Каякер з Аляски випадково записав свою смерть на GoPro: тіло досі шукають (фото)

На березі озера знайшли шолом зниклого чоловіка із закріпленою на ньому камерою. Запис показав, що він перекинувся на байдарці в холодній воді.

Каякер з Аляски, 43-річний Пол Родрігес-молодший, несподівано став жертвою трагічної події, яку було випадково зафіксовано на камеру GoPro, закріплену на його шоломі. Про це пише британська газета Daily Mail.

Поліція штату Аляска заявила про те, що в процесі пошуків зниклого чоловіка було виявлено шокуючі відеокадри.

Очевидно, Родрігес вирушив у свою фатальну екскурсію 11 липня, опублікувавши в соціальних мережах фотографії своєї байдарки на пляжі біля водоспаду Наггет, розташованого біля льодовикового озера.

Поліція повідомила, що вони знайшли його каяк, який дрейфував без нагляду на озері з водою близько 50 градусів за Фаренгейтом (10 градусів за Цельсієм), і розпочали масштабні пошукові операції, задіявши гелікоптери та спеціально навчених морських собак.

Згодом виявили на березі озера шолом зниклого каякера з камерою GoPro, і аналіз відеозапису показав, що Пол Родрігес потонув 11 липня, коли його каяк перекинувся і потрапив у холодну воду.

Фото: Daily Mail Фото: Daily Mail

За оцінками слідчих, причиною перевороту каяка стала сильна течія, і на момент події у Родрігеса не було рятувального жилета або спеціального захисного одягу для таких умов.

Сім'я і друзі загиблого каякера, якого вони описують як відчайдушного шукача пригод, із сумом визнали його загибель після перегляду відеозапису.

Наразі поліція і рятувальні служби продовжують пошуки тіла Пола Родрігеса в рекреаційній зоні льодовикового озера, щоб забезпечити родині жителя Джуно можливість завершити прощання з ним.

З поваги до пам'яті загиблого, відеозапис його утоплення не буде опубліковано.

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