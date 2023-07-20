Руїни та "будинок жахів" серійного вбивці: "найпотворніше місто" у світі приваблює туристів

Місто, завалене занедбаними заводами та забитими будинками, залишалося порожнім протягом десятиліть. Художник Ніколя Буіссарт проводить екскурсії по ньому і стверджує, що йому подобається його похмура чарівність.

У Бельгії розташоване місто Шарлеруа, яке було визнано не тільки найгіршим у світі, а й у Всесвіті після того, як його покинули більш ніж на десять років. Про це пише Daily Star.

Бельгійське місто Шарлеруа було колись серцем вугільної промисловості країни, а зараз відоме своїми напівзруйнованими будівлями й "будинком жахів" серійного вбивці.

Місто, завалене занедбаними заводами та нагадуваннями про колишню шахтарську славу, залишалося порожнім протягом десятиліть. Художник Ніколя Буіссарт проводить екскурсії містом і стверджує, що йому подобається його похмура чарівність.

У 2009 році голландська газета De Volkskrant назвала місто "найпотворнішим містом у Всесвіті". Не звертаючи уваги на негативний заголовок, Буіссарт заявив, що стаття являє собою "ідеальну маркетингову можливість".

"Якщо вас вважають потворним містом, то ви цілком можете стати найпотворнішим", — сказав він.

Буіссарт додав, що разом зі своїм другом він створив сайт, що рекламує "Пригоду в Шарлеруа", і відтоді сотні людей цікавляться їхнім тором. Він стверджує, що спочатку місцева влада ненавиділа його туристичні групи, але поступово вони прийняли ці тури.

2009 року голландська газета De Volkskrant назвала місто "найпотворнішим містом у Всесвіті" Фото: Nicolas Buissart/Instagram

Люди, які замовляють екскурсію у Ніколя, можуть бути найрізноманітнішими: від школярів до парубоцьких вечірок і членів Європейської комісії.

Ще одна історія пов'язана з містом теж потрапила в заголовки газет. Це було розслідування справи серійного вбивці Марка Дютру. Він викрадав жертв і заковував їх у ланцюги у своєму підвалі. У червні його колишній "будинок жахів" у Шарлеруа було остаточно знесено, щоб звільнити місце для скверу.

Місцева влада почала зносити занедбані будинки, де було скоєно найстрашніші злочини, зокрема один будинок із фрескою молодої жінки на боці. Видання зазначає, що тут також розташована "найпотворніша дорога в Бельгії" — звивиста сіра вулиця Рю де Монс.

Раніше Фокус повідомляв, що приморський мегаполіс таємниче покинули 2000 років тому. Місто Сопара, розташоване приблизно за 60 миль на північ від Мумбая, колись було важливим торговим центром, що з'єднувало Азію з Європою.

Також стало відомо, що експерти вважають, що знайшли вхід у "підземний світ". Дослідницька група проєкту "Lyobaa" після сканування ділянки землі виявила кілька підземних пустот і аномалій, які сходяться з історичними розповідями про підземну систему камер.