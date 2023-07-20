Монстр із глибин: жінка виявила викинуте на берег морське "чудовисько" (фото)

Терран Вокер гуляла з сім'єю, коли побачила дивну істоту з гострими зубами, яку викинуло на берег. Дівчина розповіла, що спочатку поняття не мала, що це за небезпечна тварина. Однак вона була впевнена, що це не тунець і лосось, про які їй говорили люди.

У Канаді було знайдено жахливе морське "чудовисько", прозване "породженням кошмарів". 26-річна Терран Вокер разом зі своєю сім'єю відпочивала на пляжі Шоуз на острові Принца Едуарда (Канада), коли вони помітили цю істоту. Про це пише The Mirror.

Приголомшена дівчина зробила кілька фотографій, на яких були зображені ряди страшних зубів істоти і її довге чорне тіло, розкладене на піску. Обмінюючись знімками в соцмережах, люди описували тушу як "породження нічних кошмарів", а інші жартували, що саме через цього монстра з глибин вони не купаються в морі.

"Я була приголомшена і здивована тим, що саме ми знайшли цю тушу. Однак мені було сумно думати про те, як вона там опинилася і чи страждала вона. Спочатку ми подумали, що це невелика акула, бо зуби були дуже гострими. Від нього виходив запах гнилої плоті, і він виглядав дуже сухим і хрустким. У ділянці голови все було розкладено, так що можна було зазирнути всередину під плоть і побачити великий череп. Здавалося, що він посміхається або кусається, оскільки рот був широко відкритий і всі зуби було видно", — розповіла Терран.

Дівчина додала, що спочатку поняття не мала, що це за тварина. Однак вона була впевнена, що це не тунець і лосось, про які писали в коментарях під фото.

Дівчина сказала, що спочатку поняття не мала, що це за тварина Фото: колаж Фокус

Лаура Бурке, патологоанатом, яка працює в Канадському кооперативі з охорони здоров'я диких тварин, показала, що туша була далеко не моторошною, а найімовірніше — дельфіновою.

"Усіх схвилювала фотографія, зроблена ніби спереду, на якій видно всі зуби, але зі мною таке трапляється часто. Під час зйомки диких тварин оптика двомірного зображення має тенденцію трохи спотворювати картину. Цей екземпляр не такий уже й великий, але на знімку має страхітливий вигляд, вірно? За зиму він досить сильно зберігся, а потім, коли настала тепла пора року, почав розкладатися. Туша стала виглядати досить брудною", — додала вона

За словами Терран, вона навіть не підозрювала, що це може бути дельфін. Жінка не здогадувалася, що в них так багато гострих зубів.

"Уявіть собі, що це кусає вас за ногу у воді. Я подумала, що це маленька акула або щось у цьому роді. Потім я подивився на зуби дельфінів і одразу зрозумів, що це має бути саме воно — особливо за формою щелепи/рота", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їх пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води і вхопила їхню здобич.