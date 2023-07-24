"Опинився голим і їв кишки кальмара": турист здивував розповіддю про поїздку до Японії (фото)
Турист відвідав чотири головні, на його думку, міста Японії. Чоловік, який з дитинства мріяв побувати в країні висхідного сонця, був вражений її сучасністю і водночас суворим дотриманням багатовікових традицій.
Один із читачів популярного британського таблоїда Daily Mirror поділився своїми враженнями про свою довгоочікувану подорож до Японії. Чоловік очікував відкрити для себе країну з чарівним поєднанням спокою і хаосу, але все пішло не зовсім так як він планував.
Японія зустріла туриста палючими ароматами вуличної їжі та краплями дощу, які падали на мокрий асфальт, відбиваючись у яскравих неонових вогнях над ним.
"Сюрреалістичне поєднання цих відблисків, що висвітлюють стародавні реліквії, статуї та футуристичні хмарочоси, здавалося, не помічалося натовпом навколо мене. Це була саме та Японія, яку я очікував побачити. Раніше наш таксист промчав мокрою від дощу центральною вулицею Осаки. Повз нас із шаленою швидкістю проносилися бутики високої моди", — почав свою розповідь чоловік.
Аби врятуватися від дощу, він зайшов у невеличкий ресторанчик Okonomiyaki Dan, де на гарячій плиті перед ним смажилася вечеря з локшини з восьминогом і смаженої свинини, поміщеної в омлет. Перекусивши та випивши освіжаючого сакі, чоловік зазначив, що це був ідеальний початок його чотириденної подорожі найкращими містами Японії.
Після чудового нічного відпочинку в готелі Zentis Osaka Hotel, він вирушив на північ, щоб насолодитися більш повільним відпочинком. У двох годинах їзди на поїзді розташоване місто Кіносакі, яке є найкращим у країні прикладом міста, що зуміло зберегти вірність своїм традиційним цінностям.
Місто відоме своїми гарячими джерелами, в яких відвідувачі надягають халати юката і сабо гета і прогулюються від ванни до ванни, а потім роздягаються і занурюються в теплу воду повністю оголеними.
"Це платонічне спілкування в оголеному вигляді, відоме як хадака-но цукіай, дає можливість духовного і фізичного зцілення, а 42-градусна вода очищає і концентрує свідомість. Можливо, комусь знадобиться цей знову знайдений спокій, коли справа дійде до вечері в традиційному рекані, де я зупинився", — розповідає турист.
Власники Nishimuraya Honkan суворо дотримуються принципів японської гостинності, а також стилю харчування Kaiseki, що містить безліч невеликих страв, кожна з яких привносить новий рівень смаку, а іноді й (ковток) виклик. Трапеза, що складається з 10 страв, включно з приготованим на парі асорті з морепродуктів, сезонними сашимі, заварним кремом "Міназукі" з вугром, а також фірмовою стравою від шеф-кухаря з мізків краба та кишок кальмара, стала справжнім, але смачним випробуванням для чоловіка.
Кіото був третім етапом подорожі. Колишня столиця країни, як і раніше, залишається центром високої культури, де розташовано понад 1600 буддійських храмів і 400 синтоїстських святилищ, вік яких налічує понад 1300 років.
Під час своєї подорожі містом чоловік відвідав кілька з них, причому храм Нанзен-дзі, побудований у XIII столітті, посідає перше місце в буддійській ієрархії. У ньому чоловік спробував відповісти на запитання "Що означає звук плескання однієї долоні?", але в нього не вийшло.
Останньою зупинкою стало місто Токіо. Турист прибув на токійський залізничний вокзал Сіндзюку, який є найжвавішим у світі та обслуговує понад три мільйони людей на день.
"Виснажлива спека і вологість, музика, що лунає з дверей кожного магазину, величезна 3D-реклама на масивних рекламних щитах, неонові вогні й величезна кількість людей — усе це перетворює Токіо на атаку на органи чуття", — описав він своє перебування в столиці.
Цей великий простір із зеленими пасовищами, тихими озерами та невеликими історичними будівлями на тлі найновіших і найвищих хмарочосів Токіо дає уявлення про місто, яке все ще намагається розібратися зі своєю багатою спадщиною.
"Коли я ріс, Японія завжди уявлялася мені містичним, заплутаним місцем. Але виявилося, що це місце, де неонові вогні підсвічують старовинні будівлі, створюючи ідеальне поєднання нового і старого. Але, якщо подумати, кишки кальмара можна залишити...", — підбив підсумок своєї подорожі чоловік.
Раніше Фокус повідомляв, що туристка заплатила за поїздку на таксі 30 тисяч доларів. Домінік Адамс поїхала у відпустку зі своїм чоловіком Дугласом, щоб відсвяткувати 5-річчя шлюбу. Їхній відпочинок обійшовся їм у солідну суму, після того, як вони заплатили за таксі.