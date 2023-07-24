Усього два напої: 104-річний ветеран розкрив секрет свого довголіття (фото)

Артур Волтерс, який пережив Другу світову війну, відсвяткував важливу дату у своєму домі в колі рідних. Чоловік розповів про своє життя і поділився своїм безцінним досвідом з молодим поколінням.

Артур Волтерс-молодший, житель США, нещодавно відзначив свій 104-й день народження і розкрив секрет свого довголіття. За його словами, він зміг дожити до такого віку, не приймаючи жодних ліків. Про це пише ABC News.

Американець відзначив важливу дату у своєму будинку у Вашингтоні, округ Колумбія. Чоловік згадав, як у 22 роки здобув ліцензію пілота під час Другої світової війни та був штурманом бомбардувальника B-17.

"У ті часи країна була набагато патріотичнішою, ніж зараз, і ви намагаєтеся зрозуміти, хто винен у всьому цьому. Зазвичай все зводиться до кількох людей, але ми не будемо вдаватися в політику", — сказав Волтерс.

У 22 роки чоловік отримав ліцензію пілота і був штурманом бомбардувальника B-17 Фото: ABC News

Волтерс назвав причиною свого довгого життя свої улюблені алкогольні напої.

"У мене є два чудових друга: "Джим Бім" і "Джек Деніелс". Вони багато мені допомагали", — пожартував іменинник, маючи на увазі назви виробників американського віскі.

Після війни у Волтерса і його дружини народилися троє дітей. У чоловіка 8 онуків і 13 правнуків, які прийшли вітати його з днем народження. Американець втратив свою дружину, з якою прожив понад 70 років, коли їй було 93 роки.

Після війни у Волтерса і його дружини народилися троє дітей Фото: ABC News

"Я б сказав, що якщо ти хочеш чогось досягти, то ти маєш бути готовим працювати заради цього, жертвувати заради цього, і навіть якщо ти кілька разів зазнаєш невдачі, ти знову встанеш і повернешся до цього, ось моя порада", — порадив чоловік молодим поколінням.

Раніше Фокус повідомляв, що британка дожила до 108 років завдяки алкогольним напоям в обід. Мері Енн Кліфтон, якій виповнилося 108 років, поділилася своєю "таємницею" довголіття. Жінка думає, що це все завдяки її улюбленим алкогольним напоям і вмінню обирати правильний час для їх вживання.

Також стало відомо, що 100-річна Ширлі Гудман поділилася секретами довголіття. Підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після прийому їжі щодня.