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Врятували помаранчеві ящики для льоду: рибалки 4 дні провели в морі після аварії човна (фото)

Олександр Флоранський
Фото: brit | Рибалки збиралися повернутися наступного ранку, але їхнє судно перекинулося під натиском хвиль

Трьох зниклих після того, як рибальський човен затонув, виявили робітники нафтової вежі. Вони перебували приблизно за 60 км від найближчого берега і сиділи на помаранчевих ящиках для льоду.

Троє рибалок, чий човен перекинувся, протягом чотирьох днів дрейфували в морі на пластикових ящиках. 18 липня ці люди були у складі групи з шести осіб, які відпливли від узбережжя міста Мірі, що в малайзійському штаті Саравак. Про це повідомляє The Mirror.

Згідно з планом, вони мали повернутися наступного ранку, але їхнє судно перекинулося під натиском високих хвиль.

Двох із тих, хто перебував на борту, — 35-річного Мохда Фірдауса Мустакіма Рола і 20-річного Мохаммада Азрула Абдуллу, — вдалося врятувати наступного дня. Вони були приблизно за 15 км від берега.

Ящики для льоду врятували рибалок
Ящики для льоду врятували рибалок

У суботу, 22 липня, трьох інших зниклих виявили робітники нафтової вежі. Вони плавали на помаранчевих ящиках для льоду приблизно за 60 км від найближчого берега.

Рибалки врятувалися в морі
Рибалки врятувалися в морі

На опублікованих кадрах змучені рибалки після кількох днів у відкритому морі розгойдуються на хвилях у ящиках, доки бригада нафтової вежі підтягує їх мотузками на борт.

Помаранчевий ящик для льоду

За повідомленнями влади, ще один рибалка, 60-річний Масні Яна, все ще не знайдений. Його пошуки тривають.

Постраждалих із сонячними опіками через сильну спеку доправили в лікарню Мірі на вертольоті. Зараз вони перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, що чоловік, який дрейфував 3 місяці в океані, розповів про дивні звички, які допомогли йому вижити.

Також повідомлялося, що в Австралії дайвер врятувався від акули, коли обійняв її за хвіст. Перед цим він вистрілив морському хижакові в око з підводної рушниці.