Врятували помаранчеві ящики для льоду: рибалки 4 дні провели в морі після аварії човна (фото)

Трьох зниклих після того, як рибальський човен затонув, виявили робітники нафтової вежі. Вони перебували приблизно за 60 км від найближчого берега і сиділи на помаранчевих ящиках для льоду.

Троє рибалок, чий човен перекинувся, протягом чотирьох днів дрейфували в морі на пластикових ящиках. 18 липня ці люди були у складі групи з шести осіб, які відпливли від узбережжя міста Мірі, що в малайзійському штаті Саравак. Про це повідомляє The Mirror.

Згідно з планом, вони мали повернутися наступного ранку, але їхнє судно перекинулося під натиском високих хвиль.

Двох із тих, хто перебував на борту, — 35-річного Мохда Фірдауса Мустакіма Рола і 20-річного Мохаммада Азрула Абдуллу, — вдалося врятувати наступного дня. Вони були приблизно за 15 км від берега.

Ящики для льоду врятували рибалок Ящики для льоду врятували рибалок

У суботу, 22 липня, трьох інших зниклих виявили робітники нафтової вежі. Вони плавали на помаранчевих ящиках для льоду приблизно за 60 км від найближчого берега.

Рибалки врятувалися в морі Рибалки врятувалися в морі

На опублікованих кадрах змучені рибалки після кількох днів у відкритому морі розгойдуються на хвилях у ящиках, доки бригада нафтової вежі підтягує їх мотузками на борт.

Помаранчевий ящик для льоду

За повідомленнями влади, ще один рибалка, 60-річний Масні Яна, все ще не знайдений. Його пошуки тривають.

Постраждалих із сонячними опіками через сильну спеку доправили в лікарню Мірі на вертольоті. Зараз вони перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, що чоловік, який дрейфував 3 місяці в океані, розповів про дивні звички, які допомогли йому вижити.

Також повідомлялося, що в Австралії дайвер врятувався від акули, коли обійняв її за хвіст. Перед цим він вистрілив морському хижакові в око з підводної рушниці.