Почув гучний крик: на чоловіка чекало трагічне закінчення заручин із коханою (фото)

Чоловік залишив свою кохану на кілька хвилин, а коли повернувся, виявив, що вона втратила рівновагу та впала з гори. Її не вдалося врятувати.

Есім Демір і її бойфренд Нізаметтін Гурсу вирушили в красиве місце на мисі Полент у Чанаккале в Туреччині, щоб помилуватися заходом сонця. Однак замість романтичного побачення на молодика чекав поганий сюрприз — його наречена впала зі скелі. Про це повідомляє видання The Sun.

Закохані обрали гірську місцевість для того, щоб влаштувати пікнік і відсвяткувати заручини. Коли пара визначилася з місцем, чоловік повернувся до машини, щоб забрати продукти, як раптом почув гучний крик.

Він кинувся назад і виявив, що його наречена Есім Демір впала зі скелі.

Як виявилося, дівчина не втрималася та впала з висоти близько 30 метрів. Чоловік викликав швидку, проте за 45 хвилин реанімаційних заходів медики констатували її смерть — її врятувати не вдалося.

Есім Демір і Нізаметтін Гурсу

Нагадаємо, що в березні шкільний автобус, у якому 40 дітей поверталися додому після поїздки у французьких Альпах, впав у гірський струмок. Легкі травми отримали 18 учнів і один дорослий. Більше за інших постраждали водії, яких госпіталізували із серйозними травмами.