Наречену до вівтаря проводив поліцейський, який відправив її батька до в'язниці (відео)

15 чоловіків проводили Айві Джейкобсен до вівтаря під час весілля на природі. Серед них був поліцейський, який відправив її батька за ґрати. Зворушливий ролик став вірусним і набрав понад 12,4 млн переглядів.

Під час весільної церемонії у США наречену Айві Джейкобсен проводив до вівтаря співробітник поліції, який раніше посадив її батька до в'язниці. Про це пише New York Post.

Дівчина, яка є офіцером поліції штату Вашингтон, яка нещодавно вирішила одружитися із заступником шерифа, стала зіркою соціальних мереж після того, як 15 чоловіків проводили її до вівтаря під час весілля на природі. Серед них був поліцейський, який заарештував її батька, коли вона була підлітком.

"У 16 років наша наречена зіграла ключову роль у тому, щоб її жорстокий батько опинився у в'язниці", — написала організаторка весілля Карра.

Зворушливий ролик набрав понад 12,4 млн переглядів.

15 чоловіків проводили Айві Джейкобсен до вівтаря під час весілля на природі Фото: колаж Фокус

"У день свого весілля вона попросила 15 найважливіших чоловіків у своєму житті провести її до вівтаря. Серед них були її брат, дівер, дитячі тренери та поліцейський, який заарештував її батька", — додала Карра.

Під час церемонії двоє чоловіків, які стояли по обидва боки трав'янистої доріжки, взяли під руки 28-річну наречену. Пройшовши кілька кроків, вони передали Айві наступній групі чоловіків, які продовжили її супровід.

На запитання священника: "Хто дає цій жінці право вийти заміж за цього чоловіка?" — натовп супроводжуючих нареченої голосно відповів в унісон: "Ми".

Користувачі соціальної мережі в коментарях були зворушені цією історією і зізналися, що вона їх дуже вразила.

У відповідь на це, Джейкосбен подякувала за приємні слова і нагадала, що травми, які минули, не повинні стати довічною пасткою для людини. За її словами, у кожного є історія, яка формує його.

"Це і робить нас особистістю та дає нам сили рухатися вперед. Саме тому я роблю те, що роблю", — додала вже заміжня жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.