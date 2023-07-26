Дивовижно та жахливо: сотня китів утворила серце, перш ніж викинутись на берег (відео, фото)

Більша частина морських ссавців, що опинились на пляжі, вже загинула. Волонтери сподіваються врятувати якомога більше тварин, доки фахівці ламають голови над причинами їхньої незвичайної поведінки.

В Австралії волонтери намагаються врятувати приблизно 100 китів, що викинулись на берег. Половина з них вже загинула. Про ситуацію розповіли 26 липня в AP.

Китів помітили біля пляжу ще вранці 25 липня. З настанням дня вони почали наближатися до берега, чим схвилювали офіцерів охорони природи. Вже о 16:00 берегова лінія була вкрита викинутими на берег морськими ссавцями. З того моменту люди вже другий день намагаються їх врятувати.

"Те, що ми бачимо, надзвичайно жахливо і сумно. Це просто жахлива, жахлива трагедія — бачити цих мертвих китів на пляжі", — сказав міністр навколишнього середовища Західної Австралії Ріс Уітбі.

З його слів, вже 52 кити загинули, для порятунку ще 45 — волонтери роблять усе можливе. Департамент біорізноманіття, охорони та пам’яток штату Західна Австралія створив нічний табір для спостереження за ссавцями, що викинулись на берег.

Керівник департаменту Пітер Хартлі розповів, що волонтери намагалися повернути живих китів у воду та змусити їх плисти.

"Ми оптимістично налаштовані, що врятуємо стільки, скільки зможемо", — підкреслив він.

Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео

Оприлюднені кадри, зняті з дрона, здивували навіть експертів з дикої природи. Перед тим, як викинутися на берег та загинути, кити утворили у воді форму серця.

"Це просто дивовижна подія. Ми ніколи не бачили нічого подібного", — заявила власниця Cheynes Beach Джоан Марш.

Досі невідомо, що змусило китів опинитись на березі. Фахівці припустили, що незвичну поведінку китів могла спровокувати хвороба або ж стрес, втечу від хижака у такий спосіб вони вважають малоймовірною.

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