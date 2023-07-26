Не спитав поради: жінка пішла від чоловіка через два помідори (фото)

Аарті та Сандіп Бурман посварилися через дорогі помідори, які чоловік додав у свою страву. Жінка забрала доньку і поїхала з дому.

В Індії Аарті Бурман покинула свій дім разом із донькою після того, як її чоловік Сандіп приготував вечерю, використовуючи кілька помідорів, не запитавши її поради. Про це пише India Today.

Різке зростання цін на помідори в Індії сильно вдарило по фінансах багатьох людей. Саме це стало причиною сварки між чоловіком і дружиною в районі Шахдол штату Мадхья-Прадеш.

Сандіп Бурман, керівник кафе, розповів, що його дружина Аарті була засмучена тим, що він використав два помідори при приготуванні страви, не порадившись із нею з цього приводу.

За словами чоловіка, після сварки жінка вирішила покинути їхній дім разом із донькою. Він спробував знайти їх, але не зміг. Пізніше чоловік звернувся по допомогу до місцевого поліцейського відділку. Старший офіцер поліції підтвердив, що Сандіп подав заяву.

Аарті та Сандіп Бурман посварилися через дорогі помідори Фото: India Today

Чоловік розповів, що сварка почалася через те, що він поклав два помідори в овочеву страву, яку готував. За його словами, він не розмовляв із дружиною три дні й не знав, де вона перебуває.

Співробітники поліції змогли знайти жінку у її сестру в місті Умарія. Поліцейські також повідомили, що зуміли переконати подружжя поговорити. Згідно з наявною в них інформацією, Аарті Бурман обіцяла повернутися додому.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.