Збирала роками: терміти з'їли заначку жінки похилого віку на "чорний день" (фото)

Жінка залишилася без засобів на існування після того, як її заощадження були знищені шкідниками. Її онук, Хайрул Ажар, опублікував у Facebook знімок подрібнених грошей.

У Малайзії жінка похилого віку роками збирала гроші на паломництво до Мекки, зберігаючи купюри в картонній коробці з-під взуття, але терміти знищили її кошти, і більш ніж половина виявилися не пригідними для користування. Про це пише Daily Star.

У бабусі в заначці було заховано близько 30 000 малайзійських рінггітів (майже 245 тисяч гривень). Нещодавно вона виявила, що після нападу термітів на коробку її банкноти, які вона збирала довгий час, виявилися не більше ніж подрібненим папером.

У понеділок, 24 липня, онук жінки Хайрул Ажар опублікував у Facebook знімок подрібнених грошей.

Знімок подрібнених грошей після нападу термітів Фото: Khairul Azhar/Facebook

Хайрул, який живе в Келантані (Малайзія), розповів, що його бабуся роками збирала гроші на прощу до Мекки 2024 року. Він додав, що, на жаль, половину банкнот уже не врятувати, але він планує віднести банкноти, що залишилися, до Центрального банку Малайзії в надії, що там їм запропонують заміну.

Хайрул пожартував, що, можливо, у такий спосіб доля хоче сказати його бабусі, що їй не судилося вирушити до Мекки. Він додав, що урок, який слід винести з цього епізоду, — не зберігати вдома такі суми грошей.

Багато користувачів соцмережі співчувають літній жінці, але інші вважають, що вона сама винна в тому, що так зберігала заощадження. На думку одного з користувачів Facebook, найкращим варіантом було б зберігати гроші в бляшанці з-під печива. Багато хто запропонував обміняти готівку на золоті злитки, оскільки навіть при зберіганні грошей у банках можна стати жертвою шахраїв.

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.