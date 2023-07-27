Може сам відчинити двері: "найбільший кіт" у світі став ще більшим (відео)

Кіт на прізвисько Кефір виріс настільки, що тепер може відчиняти двері та виходити в сад. Білу пухнасту тварину часто приймають за собаку через її довгий тулуб і великі лапи.

Кефір, знаменитий величезний кіт породи мейн-кун, став ще більшим і розумнішим. У новому відеоролику, який показала його господиня Юлія Мініна, він сам відчиняє двері. Про це пише Daily Star.

Білу пухнасту тварину часто приймають за собаку через її довгий тулуб і великі лапи. Її прозвали "найбільшим котом у світі", і вона виросла настільки, що тепер може відчиняти двері та виходити в сад.

На відео, знятому господинею Юлією Мініною, видно, що кіт одного зросту з її дворічною донькою, яка в цей час готувала на кухні закуски.

Кіт одного зросту з дворічною дівчинкою Фото: yuliyamnn/Instagram

За останні кілька місяців гігантський кіт набув популярності в соцмережах і був названий шанувальниками по всьому світу "ніжним гігантом". Минулого місяця Юлія повідомила про нові новини в Instagram і поділилася новим відео, на якому Кефір гуляє в саду. На відео Кефір стоїть на двох лапах і спокійно відчиняє двері. Насолоджуючись сонцем і розтягнувшись на траві, тварина також намагається зловити метелика. Кіт ще деякий час грався в саду, після чого господиня змила бруд зі свого улюбленця.

"Ми не боїмося бруду. Двір це улюблене місце сімейного відпочинку. Жодного дня без прогулянки на вулиці. На відео — невелика частина всіх розваг "Кефа" і невелика частина моїх улюблених помічників з прибирання", — пише Юлія.

Шанувальники були раді знову побачити "ніжного гіганта"

"Ми хочемо більше відео з Кефіром, цей величезний кіт такий гарний!" — написав один із користувачів Instagram.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові врятували від мін гігантського зайця. Наші солдати взяли за звичку знаходити та допомагати тваринам, які опинилися в зоні військових дій, створеній Росією. Остання така "знахідка", пов'язана з величезним зайцем, стала вірусною.

Також стало відомо, що кіт величезних розмірів, який грається з іграшками тільки для собак, налякав ветеринара. Домашня тварина Лаури Кей виросла настільки великою, що стала еквівалентною дорослому самцю рисі, а її вага становить значні 11 кг. Разом жінка та її вихованець набрали понад 300 000 підписників у TikTok.