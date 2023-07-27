"Нічне пограбування": у Британії у дверний дзвінок сімейної пари "подзвонив" величезний павук (фото)

Джон Вуд із дружиною Ребеккою вирушили на відпочинок, залишивши вдома увімкненою систему безпеки Ring. Посеред ночі спрацювала сигналізація і подружжя подумало, що в їхнє житло намагаються проникнути грабіжники. Вони були дуже здивовані, побачивши несподіваного гостя на камері.

Джон і Ребекка Вуд були сильно налякані, коли під час відпочинку в Озерному краї (Велика Британія) о третій годині ночі їх розбудив дзвінок у двері. Подружжя подумало, що їх намагаються обікрасти, але подивившись у камеру вони побачили величезного павука. Про це пише The Mirror.

Сімейна пара прокинулася пізно вночі після того, як гігантський арахнід зміг подзвонити в їхні двері. Павук найімовірніше просто займався своїми справами й не хотів налякати подружжя, коли випадково потрапив на дверний дзвінок.

Джон Вуд із дружиною Ребеккою відпочивали в Озерному краї, коли їх налякав величезний арахнід, який проповз по камері Ring, встановленій у них вдома. Пара спочатку не підозрювала, що це міг бути павук, адже вони почули попереджувальний сигнал від датчика руху на їхньому пристрої. Вони прокинулися посеред ночі з думкою, що їх намагаються обікрасти.

Сімейна пара прокинулася пізно вночі після того, як гігантський павук зміг подзвонити в їхні двері Фото: SWNS

Коли 35-річний Джон пішов перевірити, він був сильно здивований, виявивши, що несподіваний гість це великий павук.

"Ми були у відпустці, і нам прийшло повідомлення про те, що за дверима хтось є. Це було посеред ночі, о третій годині, ми лежали в ліжку. Ми подумали, хто ж намагається проникнути в будинок, поки ми відпочиваємо. Потім ми побачили, як будинком повзе павук — він був схожий на інопланетянина або щось на кшталт того. Моя дружина побачила його першою, вона була в жаху, в паніці й не хотіла повертатися додому. У нас є маленький хлопчик, який подумав, що це інопланетянин у будинку", — розповів чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії вчені знайшли нового "рідкісного і гігантського" павука. Цей вид називається Euoplos Dignitas, що походить від латинського слова, яке перекладається як "гідність" або "велич". Вони не становлять смертельної загрози для людей, але їхні укуси можуть викликати біль і набряк.

Також стало відомо, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східна коричнева змія була витягнута з будинку службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежала на ліжку.