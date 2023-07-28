Пара знайшла рідкісну перлину під час обіду і перетворила її на обручку (фото)

Сандра Сікорські під час обіду в ресторані виявила перлину, яка незабаром замінила камінь на її обручці. Ювелір Марк Фішбоун припустив, що на її формування знадобилося 50 років.

Мешканка Род-Айленда почувається найщасливішою дівчиною у світі з двох причин: через нещодавні заручини й через каблучку з перлиною, яку вона та її наречений знайшли під час поїдання молюсків. Про це пише UPI.

Сандра Сікорські та Кен Стейнкамп є постійними відвідувачами ресторану The Bridge Restaurant and Raw Bar у центрі міста Вестерлі ось уже чотири роки. Вони із задоволенням їдять квахоги, відомі також як тверді молюски.

У грудні 2021 року вони знову обідали в тому самому закладі разом із братом Сікорські та його дружиною.

"Я взяла його, і тут я відчула в роті велику круглу штуку, думаю: "Що це за чортівня?" Беру її та випльовую на стіл, у руку, а моя невістка каже: "Це зуб?" — розповіла Сандра в інтерв'ю телеканалу WJAR-TV.

Невістка Сікорські, любителька ювелірних прикрас, незабаром здогадалася, що це перлина розміром 9,8 мм. Як і устриці, молюски можуть виробляти щось подібне. Марк Фішбоун з Black Orchid Jewelers оглянув предмет і підтвердив здогадки.

"Він сказав, що це так звана перлина Mercenaria. Вона зроблена з того ж матеріалу, кальциту, і ще одного мінералу, і на її вирощування витрачаються роки та роки. Він додав, що для дозрівання такої перлини і такого розміру потрібно, напевно, 50 років", — сказала Сандра.

Пара домовилася, що якщо вони коли-небудь вирішать одружитися, то зроблять із перлини обручку Фото: WJAR

Сікорські та Стейнкамп домовилися, що якщо вони коли-небудь вирішать одружитися, то зроблять з перлини обручку. Цей план здійснився, коли 8 липня чоловік освідчився, використовуючи каблучку, виготовлену компанією Fishbone. Замість каменю в прикрасі була знайдена ними перлина.

Пара відсвяткувала свої заручини, повернувшись до ресторану, де вони поділилися своєю історією з господинею Майрою Діозіо.

"Було приємно знову побачити їх і почути цю історію. Це казка, це чари, ви чуєте про те, що "О, я сподіваюся знайти там що-небудь", але ніколи не знаходите. Це завжди шматок каменю або піску", — розповіла Діозіо.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.