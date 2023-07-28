"Давня мрія": японець одягнув костюм собаки і на четвереньках знайомиться з людьми (фото, відео)

Перетворитися на тварину було дитячою мрією Токо. Але він не готовий розкрити своє обличчя та ім'я, побоюючись осуду з боку однолітків.

В Японії любитель собак, який прославився в Інтернеті своїм бажанням "стати твариною", вийшов на вулицю в костюмі коллі вартістю понад 12 000 фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Чоловік, відомий під ім'ям Токо, витратив два мільйони єн на реалістичний костюм, щоб здійснити свою давню мрію "перетворитися на тварину".

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

У своїх останніх роликах на YouTube для майже 30 000 передплатників Токо в костюмі коллі грався на задньому дворі на карачках і намагався виконувати трюки в обмін на фальшиву собачу їжу. Але тепер він наважився вийти у світ, щоб уперше зустрітися з іншими людьми і тваринами.

У парі сюрреалістичних відеороликів, розміщених на його каналі "Я хочу бути твариною", видно, як його виводять на прогулянку на повідку, а пізніше він обнюхує інших собак у парку.

Фото: Daily Mail

На відео видно, що витівки Токо, мабуть, були добре сприйняті перехожими та іншими собаками.

Японець у костюмі собаки вийшов на прогулянку в парк

"Із самого дитинства я хотів бути твариною. Я думаю, це бажання перетворитися. Я думав про це відтоді, як себе пам'ятаю", — розповів Токо журналістам.

Але, незважаючи на створення образу собаки-коллі, Токо ще не готовий зняти маску і показати своє обличчя, бо не хоче, щоб його судили люди, яких він знає.

"Я не хочу, щоб про мої захоплення знали, — сказав він, — особливо люди, з якими я працюю. Вони вважають дивним, що я хочу бути собакою. З тієї ж причини, з якої я не можу показати своє справжнє обличчя."

Про своє захоплення чоловік не розповідає навіть найближчим друзям і членам сім'ї.

"Я не кажу про це своїм друзям, бо боюся, що вони вважатимуть мене дивним. Думаю, що мої друзі та сім'я були дуже здивовані, дізнавшись, що я став твариною. Мені подобається робити те, що роблять тільки собаки". — сказав він.

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