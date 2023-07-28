"Давня мрія": японець одягнув костюм собаки і на четвереньках знайомиться з людьми (фото, відео)
Перетворитися на тварину було дитячою мрією Токо. Але він не готовий розкрити своє обличчя та ім'я, побоюючись осуду з боку однолітків.
В Японії любитель собак, який прославився в Інтернеті своїм бажанням "стати твариною", вийшов на вулицю в костюмі коллі вартістю понад 12 000 фунтів стерлінгів, повідомляє Daily Mail.
Чоловік, відомий під ім'ям Токо, витратив два мільйони єн на реалістичний костюм, щоб здійснити свою давню мрію "перетворитися на тварину".
У своїх останніх роликах на YouTube для майже 30 000 передплатників Токо в костюмі коллі грався на задньому дворі на карачках і намагався виконувати трюки в обмін на фальшиву собачу їжу. Але тепер він наважився вийти у світ, щоб уперше зустрітися з іншими людьми і тваринами.
У парі сюрреалістичних відеороликів, розміщених на його каналі "Я хочу бути твариною", видно, як його виводять на прогулянку на повідку, а пізніше він обнюхує інших собак у парку.
На відео видно, що витівки Токо, мабуть, були добре сприйняті перехожими та іншими собаками.
"Із самого дитинства я хотів бути твариною. Я думаю, це бажання перетворитися. Я думав про це відтоді, як себе пам'ятаю", — розповів Токо журналістам.
Але, незважаючи на створення образу собаки-коллі, Токо ще не готовий зняти маску і показати своє обличчя, бо не хоче, щоб його судили люди, яких він знає.
"Я не хочу, щоб про мої захоплення знали, — сказав він, — особливо люди, з якими я працюю. Вони вважають дивним, що я хочу бути собакою. З тієї ж причини, з якої я не можу показати своє справжнє обличчя."
Про своє захоплення чоловік не розповідає навіть найближчим друзям і членам сім'ї.
"Я не кажу про це своїм друзям, бо боюся, що вони вважатимуть мене дивним. Думаю, що мої друзі та сім'я були дуже здивовані, дізнавшись, що я став твариною. Мені подобається робити те, що роблять тільки собаки". — сказав він.
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