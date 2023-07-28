"Змогли відстежити": чоловік отримав штраф за залишені пляшки поруч зі сміттєвим баком (фото)

Ніл Робінсон отримав листа з вимогою виплатити штраф у день свого народження. Чоловік не помітив застережливий знак, коли залишив пакет із пляшками поруч із забитим до країв сміттєвим баком.

У Великій Британії 65-річного Ніла Робінсона оштрафували на 400 фунтів стерлінгів за розміщення трьох винних пляшок поруч із переповненим контейнером для сміття. Про це пише The Sun.

Чоловік і його дружина 64-річна Аннет зупинилися біля сміттєвого бака поруч із місцевим супермаркетом Tesco, прямуючи до свого щотижневого магазину. Вони виявили, що він заповнений по вінця, і залишили три пляшки просекко в пакеті поруч із нею.

Подружжя навіть не підозрювало, що за ними ведеться відеоспостереження, і тепер приватна фірма, що працює на раду Бостона, Лінкольншир, виписала їм штраф у розмірі 400 фунтів стерлінгів.

Інструктор з водіння Ніл, який щойно переїхав у цей район і не помітив попереджувального знака, був здивований.

"Я думав, що чиню правильно. Рада не спорожнила контейнери, і вони були переповнені, тому я залишив свої пляшки поруч із баком. Я не знав, що за нами стежили. Камера зафіксувала наш реєстраційний знак і дозволила фірмі Enfortis відстежити мене через DVLA", — розповів чоловік.

У день свого 65-річчя Ніл отримав листа з вимогою виплатити 400 фунтів стерлінгів.

Рада Бостона твердо дотримувалася своєї політики і назвала таких людей із благими намірами, як Ніл, "сміттярами" Фото: The Sun

"Якщо ви не заплатите суму штрафу в зазначений термін або до нього, місцева влада може притягнути вас до відповідальності за це правопорушення. У разі винесення обвинувального вироку ви можете отримати набагато більший штраф і судимість", — йшлося в листі.

За словами Ніла, це був найгірший подарунок на день народження, який він коли-небудь отримував.

"Рада, по суті, назвала мене "сміттярем" за те, що я відніс свої відходи в контейнер, і попередила, що мені загрожує судимість. Я не можу собі цього дозволити при моїй роботі. Вони посилають жахливе послання звичайним людям, які просто хочуть зробити свій внесок у захист навколишнього середовища. Це обурливо", — додав чоловік.

Рада Бостона твердо дотримувалася своєї політики й назвала таких людей із благими намірами, як Ніл, "сміттярами".

"Ми дотримуємося принципу нетерпимості до сміття. На всіх ділянках є чіткі знаки, що інформують про правила. Той, хто викидає сміття, має очікувати штрафу або судового розгляду", — заявила прессекретар.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка отримала понад 100 посилок від Amazon, які ніколи не замовляла. Сінді Сміт їздила вулицею і роздавала вміст коробок усім, кого зустрічала. Жінка розповіла, що на посилках була вказана її адреса, але ім'я було інше.

Також стало відомо, що сім'я заробила $7,6 млн, нелегально ввозячи сміття для перероблювання. За 8 місяців своїх злочинних дій обвинувачені в шахрайстві ввезли близько 178 тонн пластику та алюмінію. Слідчі також виявили схованку з "нелегально імпортованою тарою для напоїв" вартістю ще 1 млн доларів.