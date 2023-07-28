"Відкрив мені очі": дівчина розлучилася зі своїм хлопцем після перегляду фільму про Барбі

У той час як мільйони людей поспішають на перегляд нового фільму про Барбі, шанувальники діляться своїми враженнями. Однак одна жінка дійшла до крайнощів і розлучилася зі своїм хлопцем одразу після виходу з кінотеатру.

Жінка, яка побажала залишитися невідомою, розлучилася зі своїм хлопцем після перегляду фільму про Барбі, оскільки їй набридли його погляди на жінок. Про це пише The Mirror.

У той час як мільйони людей поспішають на перегляд нового фільму про Барбі, шанувальники діляться своїми враженнями про те, що вони думають з приводу екранізації відомої франшизи. Однак одна жінка дійшла до крайнощів і розлучилася зі своїм хлопцем одразу після виходу з кінотеатру. Вона розповіла про розрив їхніх стосунків на популярному форумі Reddit.

"Три дні тому ми з моїм хлопцем пішли дивитися фільм "Барбі". Я була дуже схвильована, оскільки є великою прихильницею Грети Гервіг, а моєму хлопцю сподобався Раян Гослінг. Крім того, що він знімається у фільмі, мій хлопець більше нічого про нього не знав. З іншого боку, я знала про феміністську тематику фільму і потай сподівалася, що мій хлопець зрозуміє, про що йдеться. Протягом усього фільму я відчувала, що йому стає дедалі більше ніяково, а мені було дуже сумно (і від фільму, і від його реакції), і я знала, що після цього в нас буде розмова на цю тему", — написала жінка, яка побажала зберегти свою анонімність.

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За її словами, хлопець навіть не розмовляв із нею, поки вони не вийшли з кінотеатру.

"Він сказав, що його дуже образив цей фільм, що я повинна була дивитися його з подружками, а не з ним. Я зрозуміла, до чого він хилить, але не буду навіть починати пояснювати, чому я з ним не згодна. У нас були проблеми з його дивними висловлюваннями про жінок, ЛГБТК-спільноту та іншими речами. Фільм відкрив мені очі. Мені набридло постійно стикатися з його ставленням і неповагою, тому я сказала йому, що все скінчено", — написала дівчина.

Пізніше авторка теми Reddit розповіла, що вони жили разом, і вона змусила хлопця піти. Однак вона водночас вона турбується про місцеперебування свого партнера.

"Найжахливіше, що я маю його місцеперебування, і воно показує, що він розташований у двох штатах від мене. Я не знаю, як він туди потрапив. Не можу повірити, що все це через чортовий фільм про Барбі", — додала жінка.

Користувачі Reddit поспішили висловити свої міркування на підтримку автора.

"Усе це — його вибір. І це не через фільм. Це через те, як він вирішив із тобою вчинити", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.