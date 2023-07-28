Булочки щодня: британка годує одну й ту саму "сім'ю" лисиць протягом 25 років (відео)

Шерон Хьюз уже тривалий час кидає пухнастим звірам на сніданок ласощі на кшталт булочок із ковбасою. Жінка не тільки годує тварин, а й піклується про їхнє здоров'я.

56-річна мешканка Великої Британії Шерон Хьюз стала свого роду інтернет-сенсацією завдяки зграї чарівних лисиць, які ось уже 25 років щодня з'являються на порозі її будинку, щоб перекусити. Про це пише Oddity Central.

Жінка приймає лисиць поруч зі своїм житлом в Іст-Кілбрайді (Південний Ланаркшир, Шотландія) вже чверть століття, але завдяки таким соціальним мережам, як TikTok і Instagram, вона тепер може поділитися цим щоденним ритуалом годування з усім світом.

Один із роликів британки, де вона кидає пухнастим звірам на сніданок ласощі на кшталт булочок із ковбасою, нещодавно привернув таку увагу, що британські ЗМІ зв'язалися з нею, щоб дізнатися всю її історію. Ролик набрав понад мільйон лайків в Instagram.

Очевидно, все почалося 25 років тому, коли в її саду з'явилася пара лисиць. Вона кинула їм що-небудь поїсти, і наступного дня вони повернулися за добавкою. Шерон каже, що зараз у неї вже четверте покоління лисиць. Вісім цікавих і голодних тварин, які приходять до неї щодня, за винятком двох місяців у період спарювання.

Ролик привернув увагу багатьох людей з усього світу

"У нас уже четверте покоління лисиць. Я пам'ятаю, як годувала їхніх прабабусь і прадідусів. Кілька років тому я почала викладати відеозаписи годування лисиць, і тепер отримую повідомлення з усього світу", — розповіла Шерон Хьюз в інтерв'ю The Mirror.

Улюбленими ласощами лисиць на сніданок є сосиски та булочки, але, за словами британки, вони їдять практично будь-яку їжу, що залишилася, — від піци й китайської їжі на винос до варених яєць.

"Жодна їжа не потрапляє у відро для сміття, коли вони поруч, це вже точно", — додала 56-річна жінка.

Видання зазначає, що найімовірніше лисиці влаштували свою нору в лісі неподалік від будинку Хьюз і з'являються на її ґанку, щойно вона їх кличе. Шерон настільки добре знайома з кожним зі своїх пухнастих друзів, що впізнає їх миттєво і навіть вигадала їм імена, які базуються на їхніх фізичних особливостях і звичках.

Британка завжди уважно спостерігає за тваринами Фото: колаж Фокус

Крім того, що жінка щодня пропонує їм ласощі, вона також піклується про здоров'я лисиць. Британка завжди уважно спостерігає за тваринами й, порадившись із місцевим ветеринаром, кладе в їжу спеціальні знеболювальні та лікарські препарати. Своєю чергою, лисиці висловлюють свою вдячність, час від часу приносячи Шерон подарунки.

"Лисиці дуже доброзичливі і часто приносять нам подарунки, наприклад, мишей, яких вони залишають на порозі будинку", — сказала Хьюз.

Раніше Фокус повідомляв, що "найбільший кіт" у світі став ще більшим. Домашній улюбленець на прізвисько Кефір виріс настільки, що тепер може відчиняти двері і виходити в сад. Білу пухнасту тварину часто приймають за собаку через її довгий тулуб і великі лапи.

Також стало відомо, що кіт величезних розмірів, який грається з іграшками тільки для собак, налякав ветеринара. Домашня тварина Лаури Кей виросла настільки великою, що стала еквівалентною дорослому самцю рисі, а її вага становить значні 11 кг. Разом жінка та її вихованець набрали понад 300 000 підписників у TikTok.