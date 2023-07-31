"Любив хильнути чарку": найстаріший чоловік у світі помер у віці 127 років, — ЗМІ (фото)

Секретом довголіття чоловіка були натуральні продукти, які він особисто вирощував у своєму селі. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найстарішою людиною у світі вважається іспанка Марія Браньяс Морера, якій 115 років.

"Найстаріший чоловік у світі", який дозволяв собі "зрідка випити", помер у Бразилії у віці 127 років. Онука розповіла про секрети довгожителя чоловіка. Про це повідомляє The Daily Mail із посиланням на місцеві медіа.

Жозе Пуалінью Гомес народився ще до винаходу рентгенографії та перших випускних балів, як пишуть місцеві ЗМІ.

Чоловік помер 28 липня у своєму будинку в Коррего-ду-Кафе, муніципалітет Педра-Боніта (штат Мінас-Жерайс). За даними РАГСу в Педра Боніта, він народився 4 серпня 1895 року, відповідно до свідоцтва про шлюб 1917 року.

"Згідно із записами, він одружився у 22 роки. Передбачається, що він народився до 1900 року. Чоловіки рідко одружуються в 17 років", — пояснив юрист Вілліан Жозе Родрігес де Соуза.

Якщо це справді так, тоді Жозе Паулінью був найстарішим чоловіком у світі.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, чинною володаркою титулу найстарішої людини вважається іспанка Марія Браньяс Морера, якій 115 років.

Еліана, онука Жозе Пуалінью розповіла, що було кілька випадків, коли в документаціях виявляли помилки, а одна з місцевих мешканок, якій 98 років, стверджує, що знала його, коли він був ще хлопчиком.

Онука вважає, що дідусь був старший за 100 років і було йому не менше 110.

Чоловік працював дресувальником тварин. У нього залишилося семеро дітей, 25 онуків, 42 правнуки та 11 праправнуків.

Секрет бразильського довгожителя

Про те, які люди живуть довше, можна зробити припущення за звичками довгожителя з Бразилії. За словами внучки, він був дуже простим і скромним, а його унікальність полягала в тому, що він не любив нічого міського — тільки сільське, натуральне.

Довгожитель із Бразилії

Внучка також розповіла про дієту довгожителя: меню складалося тільки з продуктів, які він вирощував особисто: "Вирощував курей, свиней... Уся його їжа була місцевою, її доводилося вирощувати тут. І він завжди любив трохи випити".

Ще одна внучка, Фабіола Олівейра, розповіла, що він перестав їздити верхи чотири роки тому.

"Він залишив нам багато історій", — пояснила вона.

Сім'я померлого розповіла, що причиною смерті була множинна недостатність внутрішніх органів, імовірно, через похилий вік.

Його поховали на кладовищі Коррего дос Фіальгос у Педра Боніта 29 липня. Поки невідомо, чи зацікавив цей випадок укладачів Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, що знайдено найстаріший шлунковий камінь, якому 150 млн років. Але поки не з'ясували, кому він належав.

Також повідомлялося, що в березні 2023 року померла "найстаріша у світі жінка". Їй було 128 років. Секретом свого довголіття вона називала життя на фермі. Але в її дієті також була присутня і смажена сарана.