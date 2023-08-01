Пропонувала небезпечні ліки: жінка понад рік видавала себе за лікарку (фото)

Марія Макберні займалася видачею рецептів і видавала себе за медичного працівника впродовж понад року. Жінка використовувала як прикриття ім'я та ліцензію своєї родички.

У США 62-річну Марію Макберні було заарештовано за підозрою в тому, що вона видавала себе за лікаря і запозичила медичну ліцензію родича, щоб виписувати рецепти. Про це пише Daily Star.

Жінці висунули звинувачення в неліцензованій медичній практиці, фальсифікації, шахрайстві із заявами про надання медичних послуг і трьох випадках розповсюдження небезпечної речовини, що перебуває під контролем.

За даними прокуратури округу Ошен, штат Нью-Джерсі, вона займалася видачею рецептів і видавала себе за медичну працівницю впродовж понад року.

Підозрювана в шахрайстві Макберні протягом 15 місяців з березня 2022 р. по червень 2023 р. лікувала пацієнтів у медичному центрі Shore Medical Associates у Нью-Джерсі (США), використовуючи як прикриття ім'я і ліцензію своєї родички. Власниця ліцензії доктор Фе Альмазон-Кондіт, внесена до списку цивільних хірургів USCIS, імовірно використовувала свою ліцензію 62-річним лікарем, який, як стверджується, виписував рецепти, не маючи на це законного права.

Макберні заарештували та помістили під варту у в'язницю округу Ошен, повідомляє CNN.

Макберні було заарештовано і поміщено під варту у в'язницю округу Ошен Фото: Ocean County Jail

Жінка очікує слухання у справі про свої злочини після того, як кілька правоохоронних органів об'єднали свої зусилля для припинення діяльності ймовірного шахрая. Поки невідомо, чи найняла Макберні адвоката для майбутнього слухання, хоча прокуратура підтвердила факт ймовірних злочинів.

Імовірно, вона виписувала пацієнтам медичного центру ліки, до складу яких входили небезпечні речовини.

Слідчі виявили безліч рецептів, виписаних, на ім'я Алмазон-Кондіт, а також численні страхові заяви та рахунки, виставлені в той час, коли родичка Макберні не могла відвідувати і відвідувати своїх пацієнтів.

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