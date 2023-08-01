"Малюк Годзілла": в одній із найвідоміших річок світу помітили "невідому істоту" (фото)

На світлині зображено велику чорну масу, що виступає над водою, з червоним колом, схожим на око. Що саме зображено на знімку, залишається загадкою, проте знахідка здивувала людей.

У Великій Британії в знаменитій лондонській річці Темзі було помічено щось дивне, схоже на рептилію. Знахідка викликала загальне обговорення в соціальних мережах. Про це пише The Mirror.

Минулого тижня один із користувачів розмістив на популярному форумі Reddit зображення дивного об'єкта, супроводивши його приміткою, в якій пояснив, як він був помічений у воді.

"Щойно бачив божевільну штуку в Темзі", — підписав він свій знімок.

На фотографії зображено велику чорну масу, що виступає над водою, з червоним колом, схожим на око. Що саме зображено на знімку, залишається загадкою, проте це не завадило деяким коментаторам дати волю своїй уяві та припустити, що може ховатися в столичних водах.

"Ще одна річ, яка поповнить мою колекцію ірраціональних страхів. Сьогодні я не зможу заснути", — написав один переляканий користувач.

Один із користувачів розмістив на популярному форумі Reddit зображення дивного об'єкта Фото: Lad Bible

Також розгорілася дискусія про ймовірність того, що в одній із найвідоміших річок світу зачаїлася невідома морська істота.

"Це малюк Годзілла", — припустив один із відвідувачів форуму.

Люди жартували, що це "знаменита анаконда Темзи", а інші припустили, що це "монстр замку Темзи". Дехто зазначав, що насправді це просто камінь із пляшковою кришкою на поверхні. Один із користувачів був упевнений, що це дерев'яний стовп, у який вставлено щось червоне.

Дехто зазначив, що торік на березі Темзи було знайдено зміїну шкіру завдовжки 5 футів (1,5 метра), тож є ймовірність, що це може бути змія. У серпні 2022 року незрозумілі лускаті останки було знайдено на березі Темзи в Лондоні людиною, яка займалася пошуком цінних речей.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка помітив рідкісних рожевих дельфінів. Турман Гастін, який зміг зняти ссавців на відео, займається рибним ловом уже понад 20 років. Чоловік розповів, що звик до спостережень за дельфінами в цьому районі, але ця зустріч застала його зненацька.

Також стало відомо, що дайвер знайшов величезний зуб акули-мегалодона. Майкл Настасіо займався їхніми пошуками 12 років. Мегалодони були найбільшими з акул, які коли-небудь існували, і зустрічалися по всьому світу. Їхня довжина могла сягати понад 18 метрів, а кожен з їхніх зубів був розміром з долоню дорослої людини.