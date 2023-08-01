Приховувала виграш у лотерею: жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові (фото)

Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Деніз Россі зі США була змушена віддати свій великий виграш у лотерею в розмірі 1,3 млн доларів своєму чоловікові в рамках тривалого шлюборозлучного процесу. Про це пише Daily Star.

Уродженка Каліфорнії розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці.

Деніз виграла 1,3 млн доларів і вважала за краще зберегти свій виграш у таємниці від свого тодішнього партнера. Томас дізнався про перемогу в лотереї через кілька років після їхнього розлучення в 1996 році, коли отримав лист від компанії, яка виплачувала одноразові перекази за виграш. Чоловік надав цю інформацію суду.

Далі суд дізнався, як Деніз відправила оригінал чека на адресу своєї матері. Пояснюючи причину розлучення під час перемоги в лотереї жінка заявила, що вона "хотіла позбутися цих стосунків протягом багатьох років". Однак у її чоловіка була інша версія.

"Вона хотіла, щоб я дуже швидко з'їхав з дому. Це було не схоже на неї — так поводитися", — розповів Томас.

Деніз зобов'язали виплатити колишньому чоловікові вартість усього виграшу Фото: FOX News

За кілька днів після виявлення інкримінуючого листа Томас домігся судової заборони й звернувся до суду, де суддя ухвалив, що вона порушила закони, які стосуються розкриття інформації про активи і кошти, і діяла обманним шляхом або зі злим умислом.

Деніз, якій на той момент було 49 років, зобов'язали виплатити колишньому чоловікові, якому тоді було 65 років, 20 щорічних платежів по 66 800 доларів США, що становить вартість усього виграшу.

Адвокат Деніз, Конноллі Ойлер, заявив, що вона могла б утримати виграш, якби чесно про нього розповіла.

"Я міг би успішно доводити, що це її окрема власність. Або ми могли б посперечатися і дійти якоїсь угоди. Але суддя розлютився і віддав усе чоловікові", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.

Також стало відомо, що переможець лотереї, який спустив статки в 11 млн фунтів, повернувся до продажу вікон. Марк Гардінер через 18 років після перемоги в Національній лотереї повернувся до звичайної трудової діяльності. Після невдалих інвестицій чоловік вирішив знову зайнятися продажем вікон.