"Це щось грандіозне": акули-мегалодони "повернулися" в британські води (фото)

Мегалодон відомий як найгрізніший з хижаків, що коли-небудь жили, довжина його тіла перевищує 20 метрів. Помітивши величезні плавники люди почали побоюватися за свою безпеку.

Три масивні акулячі плавники, які помітили в лондонській річці Темзі, викликали побоювання, що у Великій Британії з'явився величезний доісторичний морський звір. Однак усе виявилося набагато простіше. Про це пише Daily Star.

Вкриті шрамами плавники акул, що плавають річкою і кружляють навколо човнів перед Тауерським мостом, змусили людей злякатися. На кадрах видно, що найбільший плавник акули височіє над водою на 5,5 метра.

Жителі Лондона, які проходили або проїжджали поруч, почали шукати відповіді на запитання, чи справді мегалодон міг повернутися до життя. У якийсь момент величезні акулячі плавники наздогнали байдарочника, який пропливав повз пристань Батлера.

"Це щось грандіозне, акули в Темзі?" — здивувався один із них.

Найбільший плавник акули височіє над водою на 5,5 метра Фото: Daily Star

Мегалодон відомий як найгрізніший з хижаків, що коли-небудь жили, довжина тіла якого перевищує 20 метрів. Але, на щастя, цей вид виявився несправжнім і був створений кінематографістами для реклами блокбастера "Мег 2: Траншея", що готується до виходу.

Три масивні плавники та спинну частину було виготовлено вручну за шість тижнів у стилі культових акул-мегалодонів із кінофільму. Шанувальники акул можуть очікувати приголомшливу битву між величезним хижаком і динозавром T-rex. Джейсон Стейтем повертається у воду, де виявляє на дні океану тріо страшних акул.

Фільм "Мег", що став фаворитом літа 2018 року, зібрав у прокаті понад 530 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що студент зі США розповів про страшний напад акули. Крісу Поспішилу була зроблена термінова операція з відновлення семи порваних сухожиль. У його кістках були виявлені шматочки зуба акули.

Також стало відомо, що акулу проковтнуло гігантське морське чудовисько. Капітан риболовецької компанії Джон Броссар і його команда намагалися спіймати на вудку рибу, але істота, що плавала під їхнім човном, вистрибнула з води й вхопила їхню здобич.