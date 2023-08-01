Разом збирали на білет: в Індії 11 прибиральниць виграли 1,2 млн доларів у лотерею (відео)

11 жінок заробляли так мало, що деяким довелося позичати гроші, щоб оплатити квиток вартістю 3 долари. Заробітна плата не дозволяє їм утримувати свої сім'ї, і деякі з них змушені брати кредити.

В Індії група з 11 прибиральниць виграла 1,2 млн доларів у лотерею свого штату. Жінки скинулися грошима, щоб купити один лотерейний білет. Про це пише The Insider.

На своїй основній роботі жінки прибирають небіорозкладні відходи з будинків у Параппанангаді, місті в південному індійському штаті Керала. За повідомленням інформаційного агентства NDTV, до виграшу ці 11 жінок заробляли так мало, що деяким довелося позичати гроші, щоб оплатити білет вартістю 3 долари, який вони купили разом у червні.

"Ми й раніше купували лотерейні білети, об'єднуючи гроші. Але це перший раз, коли ми виграли мегаприз", — розповіла Радха, жінка, яка купує квитки для групи.

За даними видання NDTV, кожна прибиральниця зазвичай заробляє близько 3 доларів на день, а також отримує додатковий прибуток від продажу зібраних відходів. Заробітна плата не дозволяє жінкам утримувати свої сім'ї, і деякі з них змушені брати кредити для оплати освіти своїх дітей.

11 жінок заробляли так мало, що деяким довелося позичати гроші, щоб оплатити квиток вартістю 3 долари Фото: The News Minute

Дві жінки заплатили по 15 центів за квиток, а решта дев'ять — по 30 центів, щоб компенсувати нестачу, повідомляє місцеве видання The News Minute.

Кільком прибиральницям не щастить уже кілька десятиліть. В однієї жінки будинок був змитий повінню у 2018 році. Інша втратила чоловіка через відмову нирок 2022 року, коли її сім'я не могла дозволити собі пересадку органів, повідомляє BBC.

Після сплати податків жінки отримають близько 765 000 доларів США, які будуть розділені між ними. Дві з жінок отримають десяту частину частки в розмірі 76 500 доларів, а решта дев'ять жінок розділять решту порівну. Усі вони планують продовжувати працювати на своїх санітарних посадах.

"Ми — найчистіший муніципалітет у Малаппурамі, і ми продовжуватимемо працювати, щоб зберегти цей статус. Тепер ми хочемо, щоб і інші тут виграли в лотерею", — сказала одна з жінок, ім'я якої не називається.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.