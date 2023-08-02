Краще взяти із собою: менеджерка готелю закликала не користуватися шампунями в готелях (відео)

За словами туристичного консультанта, подібні ємності не можна назвати надійними і ніхто не знає, що попередні гості могли залити в них.

Людям варто відмовитися від використання засобів гігієни, які пропонують готелі. Про це розповіла менеджерка готелю під ніком travelinghotelmanager у TikTok.

В одному зі своїх відео жінка закликала не використовувати шампуні, кондиціонери та гелі для душу, які стоять у ванних кімнатах готельних номерів. Зокрема, йдеться про повнорозмірні банки.

"Чому? Тому що вони ненадійні. Вони можуть відриватися, і попередній гість може покласти туди все, що захоче. У них можна наносити фарбу для волосся, відбілювач, що завгодно, ніколи ними не користуйтеся", — пояснює автор відео.

Туристичний консультант радить завжди приносити з собою шампунь, кондиціонер і гель для душу невеликого розміру, щоб уникнути ризику, пов'язаного з вмістом банок у готелях.

У разі, якщо людина забула взяти з собою в подорож необхідні засоби гігієни, блогерка пропонує підійти до стійки реєстрації готелю та попросити свіжий набір або міні упаковку.

Нагадаємо, що 2020 року в Таїланді Веслі Барнса зі США посадили до в'язниці через негативний коментар про готель Sea View Resort. Співробітники готелю, стверджують, що американський турист написав "серію образливих відгуків".

Ми також писали про те, як молодята прибули на острів Майорка в Іспанії для проведення медового місяця, їх шокував "огидний" стан готелю та дивне правило "однієї чашки".

Ще ми повідомляли, що у США моторошні події, що відбуваються в готелі, який став натхненням для фільму Стівена Кінга "Сяйво", призвели до того, що постояльці зіткнулися з такою кількістю дивних речей, що попросили їх переселити.