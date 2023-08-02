Безбідна старість: чоловік зірвав джекпот через 3 дні після виходу на пенсію (фото)

У житті Пола Бешоу, за його словами, завжди було три особливі мрії, однією з яких якраз і була перемога в лотереї. Тепер він планує використати частину виграшу для подорожей.

65-річний Пол Бешоу зі штату Массачусетс, США, очікує на безбідне майбутнє завдяки виграшу в лотерею 1 млн доларів. Чоловік зірвав джекпот лише через три дні після того, як він оголосив про свій відхід на пенсію. Про це пише UPI.

Пол із Вест-Бойлстона розповів представникам державної лотереї штату Массачусетс, що повідомив свого роботодавця, в якого він пропрацював понад 20 років, про свій відхід на пенсію наступного тижня, а за три дні купив у магазині J&J Variety в рідному місті лотерейний білет зі скретч-слотом $5 000 000 100X Cashword.

Чоловік планує використати частину виграшу для подорожей Фото: Massachusetts State Lottery

Бешоу, водій вантажівки, який готується відзначити цього року свій 66-й день народження, стер захисний екран і побачив приз у розмірі 1 млн доларів.

"Я сказав своїй дружині, що в житті є три речі, про які я ніколи й не мріяв: перемога "Патріотів" у Суперкубку (американський футбол), потрапляння в лунку під час гри в гольф — це сталося п'ять років тому — і виграш у лотерею. Тепер я можу відзначити всі ці три бажання в моєму списку", — сказав Бешоу.

За словами Бешоу, він планує використати частину свого виграшу для подорожей.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.