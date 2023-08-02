Пробиралися по воді: пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві (відео)

Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений після двох тайфунів, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.

Наречений з нареченою на Філіппінах пробралися через паводкові води, щоб провести весільну церемонію в храмі. Церква виявилася частково затопленою через тайфуни, які обрушилися на країну. Про це пише The Guardian.

У день весілля Пауло і Мае Паділья паводкові води піднялися вище рівня коліна. Усі дороги в їхньому районі були затоплені. Їхня провінція Булакан, розташована в регіоні Центральний Лусон на Філіппінах, постраждала від безперервних дощів, викликаних двома тайфунами.

Видання зазначає, що пара була сповнена рішучості провести свій день так, як вони запланували.

"Навіть якщо наш автомобіль буде тонути, ми все одно хочемо вистояти, аби приїхати на церемонію", — розповів наречений.

Шлейф сукні нареченої промок, а плитка історичної церкви Барасоаїн занурилася у воду Фото: The Guardian

На подив подружжя, гостям вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.

"Якою ж високою була повінь, через яку нам довелося пройти, щоб вийти зі своїх будинків. Насправді немає нічого неможливого. Господь зробив усе неможливе можливим у цей день", — сказала наречена.

На відеозаписі видно, як Мей йде до вівтаря, видно, що шлейф її сукні промок, а плитка історичної церкви Барасоаїн занурилася у воду. Ці кадри були показані в місцевих новинах і набули широкого поширення в соціальних мережах, де багато хто похвалив Пауло і Мей за завзятість всупереч труднощам.

Булакан — одна з багатьох провінцій Філіппін, які сильно постраждали від безперервних дощів, викликаних спочатку тайфуном Доксурі, а потім південно-західним мусоном, посиленим тайфуном Фалькон.

За даними Національної ради зі зменшення небезпеки стихійних лих, по всій країні в 13 регіонах постраждало близько 2,47 млн осіб. Є випадки загибелі людей, зокрема 26 людей загинули внаслідок перекидання перевантаженого порома на тлі сильного вітру.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.