Переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон
Хільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття. Крім жінки свій приз не змогли отримати ще близько 70 осіб.
82-річна Хільда Макміллен зі США, яка виграла в лотерею, розповіла, що виявилася "заручницею" свого виграшу завдяки одному маловідомому закону. Про це пише Daily Star.
Американка була у нестямі від щастя, коли виграла 1000 доларів у лотерею у Флориді, але їй не дали забрати гроші.
"Боже мій, я була в захваті! У той момент мені потрібні були гроші", — сказала жінка.
Однак пенсіонерка була спантеличена, коли виграш не надійшов на її банківський рахунок, і їй повідомили, що їй відмовлено в отриманні грошей у зв'язку з порушенням правил безробіття.
Видання зазначає, що переможці лотереї повідомили, що Департамент економічних можливостей (Department of Economic Opportunity, DEO) не дозволив їм отримати свої гроші, якщо їм переплатили допомогу з безробіття.
Макміллен, яка раніше працювала в готелі Double Tree, розповіла, що отримала виплату на початку пандемії, коли її компанія з організації свят припинила надавати свої послуги. Пізніше американка отримала лист, у якому йшлося про те, що їй переплатили близько 198 доларів. Вона їх одразу ж повернула.
"Моя невістка допомогла мені, і ми одразу ж надіслали листа. І на цьому все закінчилося, більше я нічого не чула, доки не виграла в лотерею", — розповіла Хільда.
За словами Макміллен, на проблему звернули її увагу вже після того, як вона прийшла отримувати свій приз.
"Вони сказали мені, що не збираються мені платити. Тому що в мене була переплата з безробіття. Я кажу, що не можу в це повірити, кажу, я вже заплатила. Довелося майже три години добиратися до DEO, жінка була дуже мила, але нічим не змогла нам допомогти. Вони тримали мене в заручниках з моїх власних грошей. Мої 1000 доларів лежали в бюро з безробіття, і ніхто нічого не робив", — додала пенсіонерка.
Макміллен не єдина, кого спіткала подібна доля — за даними WFTS, близько 70 осіб розповіли схожі історії.
Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.
Також стало відомо, що в США чоловік дізнався з інтернету, що виграв $1,5 млн. Нещодавно щасливчик, який побажав залишитися невідомим, відвідав штаб-квартиру Michigan Lottery, щоб отримати свій великий приз.