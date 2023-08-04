Чоловік облаштував таємну квартиру в торговельному центрі і жив у ній кілька років (фото)

Натхненням для Майкла Таунсенда послужила реклама торгового центру в його місті, в якій йшлося про те, як було б чудово, якби люди могли жити всередині нього. Він і його приятелі змогли ховатися від охорони протягом кількох років.

У США натхненний рекламою на радіо Майкл Таунсенд створив таємну квартиру в торговельному центрі після того, як його виселили з його будинку ті самі забудовники, які зводили торговельний центр. Про це пише Daily Star.

Чоловік, якого вигнали з квартири, оселився в торговому центрі, де він залишався непоміченим протягом багатьох років. Майклу потрібно було терміново знайти нове житло після того, як забудовники віддали йому документ про виселення. Натхненням для нього послужила реклама торгового центру в його місті, в якій йшлося про те, як було б здорово, якби люди могли жити всередині нього.

Уперше Майкл побачив невикористаний простір під торговим центром Providence Place Mall у Род-Айленді (США) під час щоденної пробіжки в 1999 році. Вона мала такий вигляд, ніби перебувала там лише завдяки формуванню спеціально спроєктованих зон навколо неї.

Уперше Майкл побачив невикористаний простір під торговим центром у 1999 році Фото: Youtube/Be Amazed

У наступні місяці історичний будинок Таунсенда в районі млина опинився під загрозою знесення з боку тих самих забудовників, які займалися створенням торгового центру. Він вирішив, що настав час "забудувати забудовника" і облаштував таємне житло в тому місці, яке він бачив у торговому центрі.

"Під час різдвяних свят 2003 і 2004 років у радіорекламі торгового центру Providence Place Mall лунав захоплений жіночий голос, який говорив про те, як було б здорово, якби ви (ми) могли жити в цьому торговому центрі. Головна тема реклами полягала в тому, що торговий центр не тільки надає багаті можливості для покупок, а й має у своєму розпорядженні все необхідне для виживання і здорового способу життя", — написав він на своєму сайті.

Таунсенд повернувся в знайдену кімнату і виявив, що вона, як і раніше, не використовується, тому він вирішив дізнатися, чи зможе він і його друзі жити в торговому центрі.

"Новий план полягав не в тому, щоб пожити в торговому центрі лише тиждень, а в тому, щоб постійно жити в торговому центрі", — сказав він.

Квартира площею 750 кв. футів (69,6 метра квадратних) була створена у 2003 році. Вона була обставлена диваном і приставкою PlayStation. Однак у квартирі не було водопроводу, тому чоловікові та його гостям доводилося користуватися громадськими туалетами в центрі.

Квартира площею 750 кв. футів (69,6 метра квадратних) була створена у 2003 році Фото: Youtube/Be Amazed

За даними NBC News, Таунсенд і його приятелі спорудили стіну з будівельних блоків і двері в підсобне приміщення, щоб зберегти житло в таємниці. Чотири роки вони жили у відносному спокої, поки охорона не виявила таємне лігво.

Одного чудового дня художники, які заприсяглися нікому не говорити про квартиру, виявили, що двері до підсобного приміщення вибито, а PlayStation, картини та фотоальбоми зникли. У зв'язку з цим вони вжили додаткових запобіжних заходів, зокрема, стали користуватися квартирою тільки в нічний час. Але охоронці відтоді стежили за приміщенням.

І ось одного разу вдень Таунсенда помітили й, як наслідок, звинуватили в незаконному проникненні. Він стверджував, що "все це було зроблено з бажання краще зрозуміти торговий центр і своє життя як покупця".

Суддя призначив йому випробувальний термін, але довічно заборонив відвідувати торговий центр.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, зруйнувати будинок своєї мрії і відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що чоловік придбав будинок барахольниці з дорогоцінними речами. Алекс Арчболд володіє антикварним магазином і веде популярний канал на YouTube із сотнями тисяч підписників. Не так давно він зробив дивовижну покупку, яка зробила його багатшим на 300 тисяч доларів.