Бродять п'яні банди: жителі села занадто налякані, щоб виходити на вулицю ввечері

Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів. Банди п'яних головорізів щоночі заповнюють вулиці й наводять жах на місцевих жителів.

Прибережне селище Інголдмелс у Лінкольнширі у Великій Британії колись було популярним місцем для сімейного відпочинку, і літні місцеві жителі кажуть, що раніше злочинність тут практично була відсутня. Тепер вони кажуть, що бояться виходити з дому після обіду через банди п'яних головорізів. Про це пише Daily Star.

Оскільки найближча поліцейська дільниця розташована за три милі від центру міста Скегнесс, жителі селища стверджують, що тепер вулицями бродять п'яниці та кочові злочинці.

"Я не виходжу на вулицю вечорами. Ми вважаємо за краще повертатися додому до 6 або 7 години, поки не з'явилися порушники спокою. Ми бачимо, як поліцейські машини постійно їздять туди-сюди, розв'язуючи проблеми всюди. Ці придурки платять по 2,20 фунта за пінту. Тому вони сидять у барі, де їх цілий день деруть. А потім виходять на вулицю, щоб влаштувати заворушення", — розповів 68-річний Гарі Рейнольдс виданню The Sun.

Місцеві жителі кажуть, що останніми роками рівень злочинності різко зріс Фото: Google Maps

За даними CrimeRate, Скегнесс загалом є найнебезпечнішим маленьким містом Лінкольншира, а рівень злочинності в ньому на 120% вищий, ніж у середньому по країні.

"Тут у "Макдональдсі" працює більше людей, ніж поліцейських. За останні кілька років тут сталося кілька вбивств і пара зґвалтувань", — каже власниця кафе Донна Бруденолл.

Видання зазначає, що найпоширенішим видом злочинів, скоєних в Інголдмелсі, є насильницькі та сексуальні злочини: за останній рік було зареєстровано 538 інцидентів, згідно з даними сайту національної поліції Англії.

З метою боротьби зі злочинністю в селищі було введено в дію поліцейських із числа громадських помічників (PCSO), які допомагають співробітникам поліції охороняти порядок на вулицях.

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