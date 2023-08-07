"Золото" в руках: подружжя знайшло в старовинному замку картину вартістю $2,5 мільйона (фото)

Раніше полотно визнавали підробкою, проте нове дослідження виявило, що воно справжнє. Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Тепер вона може допомогти родині оплатити рахунки.

У Великій Британії подружжя Крауфурд випадково виявило у своєму замку справжню роботу пейзажиста Джона Констебла. Вартість цієї картини оцінюють у $2,5 мільйона. Про це пише Daily Mail.

Полотно, яке раніше було визнано підробкою, тепер може допомогти аристократу-бідоласі оплатити рахунки після того, як його було виявлено в гостьовому крилі замку, що належить його родині вже 800 років.

Експерти з антикваріату вважають, що їм вдалося виявити невідому роботу всесвітньо відомого художника-пейзажиста Джона Констебла в замку Крауфурдленд поблизу Кілмарнока (графство Ейршир).

Маєток площею 600 акрів перебуває під управлінням 28-го лерда, Саймона Хуісона Крауфурда, і його дружини Адіті, які сподіваються передати його своїм дітям. Однак через непосильні експлуатаційні витрати, що перевищують 112 тисяч доларів на рік, британець і його дружина побоюються, що їм доведеться продати будинок.

Картина може допомогти бідолашному аристократу оплатити рахунки Фото: Pressteam Scotland

Виявлення картини Констебла, яку спочатку визнали підробкою, може допомогти пану Крауфурду уникнути продажу іншого сімейного майна — адже потенційна вартість картини становить від 1 до 2,5 млн доларів. Подружжя взяло участь у новому шоу каналу Channel 4 "Мільйонери-барахольники", в якому експерти перевіряють нерухомість у пошуках захованих скарбів, які можна продати.

Картина, що зображає міст через річку, висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь. Коли 10 років тому Саймон Крауфурд відніс її на оцінку в аукціонний дім, її визнали підробкою Констебля.

Однак фахівець з антикваріату Ронні Арчер-Морган помітив полотно і зрозумів, що воно може бути оригіналом, після чого витратив пів року на його дослідження для телесеріалу. Він дійшов висновку, що у подружжя в руках "золото".

Картина висіла на стіні гостьового крила замку протягом багатьох поколінь Фото: Daily Mail

Наразі картина проходить судову експертизу в експерта творчості Джона Констебла для підтвердження її автентичності перед можливим продажем на аукціоні. Первісна оцінка засвідчила, що картина "переконлива з погляду ґрунту, кольору ґрунтовки та поводження".

"Це кумедно, тому що я бачив цю картину не знаю скільки разів, але ніколи не звертав на неї уваги. Потенціал, який вона може привнести в те, що ми хочемо зробити з маєтком у майбутньому, змінить життя не тільки для нас. Це спадщина, яку, я сподіваюся, передаватимуть поколінням і поколінням", — розповів Крауфурд.

Подальші дослідження листів, що зберігаються в замку, показали, що картина була придбана сім'єю Крауфурд у 1918 році у Джона Постла Хеселтайна, відомого колекціонера, який володів кількома шедеврами мистецтва.

Картина Констебла "Замок" стала однією з найдорожчих британських картин, коли в липні 2012 року її було продано з аукціону за 22,4 млн фунтів стерлінгів. Художник народився в Іст-Бергхольті (Саффолк) у червні 1776 року і помер у квітні 1837 року.

Раніше Фокус повідомляв, що найвідоміша у світі картина "ожила". Завдяки штучному інтелекту малюнок Мони Лізи оживили у вигляді голограми, сподіваючись, що він може бути корисним у багатьох сферах життєдіяльності.

Також стало відомо, що на картині 1882 року помітили iPhone. Люди почали активно обговорювати малюнок у мережі.