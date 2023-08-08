"Біблійна" навала комах: туристам довелося виїхати з курорту в Італії (фото)

Під час такої біблійної чи апокаліптичної події комахи зіпсували відпочинок туристам, які не могли спокійно спати. Балкони та цілі стіни будинків були усіяні галасливими кониками.

Десяткам відпочивальників на південному узбережжі Італії довелося перервати відпочинок через те, що коники заполонили берегову лінію від Белларії-Іджеа до Сан-Мауро-а-Маре і Чезенатіко (південна провінція Емілія-Романья). Про це повідомляє The Mirror.

Під час такої біблійної чи апокаліптичної події комахи щодня псували відпочинок туристам, які не могли спокійно спати. Балкони та цілі стіни будинків були усіяні галасливими кониками.

Пляжні рятувальники описали це як "непотрібний сюрприз", який, як вони сподіваються, скоро закінчиться.

Інші повідомляли, що коники захопили пляжі з шезлонгами та парасольками. Більшість прибережних територій зараз порожніють. Передбачається, що зграї коників стали з'являтися після сильних поривів вітру Гарбіно, який обрушився на південь Італії в останні дні.

Нашестя коників на півдні Італії Нашестя коників на півдні Італії

Вітер із Північної Африки несе із собою пісок Сахари, що, за словами експертів, найімовірніше, і підштовхнуло комах до міграції із сільської місцевості на узбережжя.

На північноамериканському континенті спостерігається схоже явище: мешканці міста Елко у штаті Невада борються з мільйонами мормонських цвіркунів, які сюди мігрували. І хоча цвіркуни не кусаються і не жалять, все ж вони можуть завдавати значної шкоди сільськогосподарським посівам.

Також повідомлялося, що фермера в Бразилії кілька годин рятували від бджіл, поки до місця події не дістався бджоляр.