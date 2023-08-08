Досяг нірвани: буддійський монах почав "посміхатися" через 2 місяці після смерті (фото)

Луанг Пхор Піан більшу частину свого життя провів як відомий духовний і буддійський гуру. Коли його послідовники витягли тіло з труни в рамках традиційної буддійської церемонії, вони були приголомшені, виявивши, що труп майже не розклався.

Шанований монах Луанг Пхор Піан помер 16 листопада 2017 року в Бангкоку (Таїланд), і коли його тіло ексгумували через два місяці після смерті, воно практично не розклалося. Про це пише The Mirror.

Неймовірні кадри показують, як "усміхненого" померлого буддійського ченця ексгумують його віддані послідовники — через два місяці після його смерті.

Шанований монах Луанг Пхор Піан помер 16 листопада 2017 року в Бангкоку (Таїланд) у віці 92 років. Родом із Камбоджі, Піан більшу частину свого життя провів як відомий духовний і буддійський гуру в Лопбурі, в центральній частині Таїланду.

Коли він помер, його тіло було повернуто в храм, де він служив, для поховання. Однак коли його послідовники витягли тіло з труни в рамках традиційної буддійської церемонії, вони були приголомшені, виявивши, що труп майже не розклався, а на обличчі його була "посмішка". За повідомленням The Sun, його тіло перебувало в стані, що відповідає людині, яка була мертвою не більше ніж 36 годин.

Шанований монах Луанг Пхор Піан помер 16 листопада 2017 року у віці 92 років Фото: AsiaWire

Дивно, але Піан посміхався, коли його супроводжуючі в масках проводили його через натовп глядачів, які знімали цей неймовірний момент і викладали світлини в соціальні мережі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, його тіло перебувало в стані, що відповідає людині, яка пролежала мертвою не більше 36 годин. Умиротворений стан Піана було названо ознакою того, що монах дійсно досяг нірвани. Послідовники ченця продовжували молитися за нього доти, доки на 100-й день від дня його смерті не було проведено церемонію останнього спочинку.

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