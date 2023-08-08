Кошмарний дівич-вечір: жінки побачили на фотографії "примару" загиблого хлопчика (фото)

Жінки були в жаху, коли побачили на фото дитину, яка давно потонула в місцевому озері.

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Компанія жінок, які веселилися на дівич-вечорі перед весіллям своєї подруги у віддаленому маєтку в Шотландії, жахнулися, коли вони виявили дещо дивовижне на знімках, зроблених з інтервалом у кілька секунд в Аргайлі. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Раптовий страх охопив учасниць дівич-вечора, коли вони побачили на одній з фотографій дещо доволі лячне. Жінки, які готувалися відсвяткувати майбутній шлюб своєї подруги у віддаленій садибі в Шотландії, були приголомшені, коли з'ясувалося, що в Аргайлі та Б'юті було зроблено серію знімків з інтервалом лише кілька секунд.

На одній з фотографій, де подруги зі святковим настроєм підіймають руки, а дехто з них навіть одягнув маски, видно маленького хлопчика, що сидить позаду дерев'яного стовбура. Жінки в паніці покинули місце після того, як вони знайшли історію про маленького хлопчика, який, як свідчить легенда, потонув в озері.

Фото: brit Фото: brit

Виявилося, що ця історія пов'язана з фільмом "Блакитний хлопчик" (The Blue Boy), який показувала BBC 1994 року. Фільм розповідає про чотирирічного хлопчика, який потонув в озері Лох-Ек. Є чутки, що фільм був знятий саме в тому ж місці, де були зроблені ці загадкові фотографії.

Сюжет фільму охоплює розповідь про трагічну історію, пов'язану зі стародавньою корчмою XVII століття The Coylet Inn, з дивовижним краєвидом на озеро, яке, згідно з переказами, населене примарами. Фотографії були вперше опубліковані влітку минулого року і викликали хвилю обговорень про присутність маленького хлопчика на зображеннях, при цьому дехто сумнівався в їхній автентичності.

Один із користувачів Reddit зазначив: "Це якийсь кошмар... не думаю, що зможу спати сьогодні". В інтерв'ю газеті The Herald 1994 року сценарист фільму "Блакитний хлопчик" Пол Мертон розповів: "Я обговорював це з власником готелю, і він згадав історію про Blue Boy".

"За його словами, це була маленька дитина, яка проводила відпустку з батьками в готелі, і вночі вона ходила уві сні. Вона вийшла на вулицю, провалилася в озеро і потонула. Коли її знайшли, вона була синьою від холоду. Співробітники готелю часто помічали, що речі, як-от столові прилади й тарілки, змінювали свої місця без видимої причини, і, можливо, найстрашніше в цьому було те, що іноді вони виявляли вологі сліди на верхньому поверсі коридору", — розповів Пол Мертон.

Нагадаємо, у Великій Британії 52-річна Зої Келлоу відвідала музей Йоркського замку і під час селфі зловила на камеру дивне явище, схоже на примарне обличчя.

Також повідомлялося, що мисливець за привидами Тоні Фергюсон стверджує, що войовничо налаштовані полтергейсти, що мешкають у замку Гвріч в Уельсі, зажадали, щоб він пішов, тому що він англієць.