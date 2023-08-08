Будували за спецзамовленням: селище перетворилося на місто-привид із цілодобовою охороною (фото)

Колись жваве поселення набуло моторошних обрисів. Багато будинків пошкоджено і зазнали актів вандалізму, а в його центрі розкинувся занедбаний дитячий ігровий парк.

У Великій Британії колись процвітаюче військове селище на околиці Единбурга (Шотландія), побудоване за спеціальним замовленням, сьогодні являє собою занедбані руїни з вибитими вікнами в будинках і моторошною атмосферою. Про це пише Daily Star.

Житловий комплекс Craigiehall перетворився на моторошне місто-привид, де цілодобово чергує охорона, щоб не пускати людей. До 2015 року поселення, розташоване недалеко від міста Креймонд у Шотландії, було штаб-квартирою британської армії й в ньому проживали сім'ї військових.

Маєток, побудований на вулицях Ріверсайд-роуд і Прімроуз-драйв, було зведено з розрахунку на численне населення військової бази. Уся ця територія пустує після закриття бази 2019 року, коли штаб армії Шотландії об'єднався з 51-ю піхотною бригадою в казармах Фортсайд, розташованих у Стерлінгу.

Багато будинків пошкоджено і зазнали актів вандалізму Фото: edinburghlive.co.uk

Колись жваве поселення, розташоване між полями й околицями Единбурга, тепер набуло моторошних обрисів, а в центрі його розкинувся дитячий ігровий парк. Багато будинків пошкоджено і зазнали актів вандалізму. У них розбиті вікна і розмальовані графіті стіни, попри постійно присутню охорону.

Будинки, колись пофарбовані в білий колір, тепер швидше сіро-коричневі, що наочно демонструє, наскільки район занепав. Під розбитими вікнами багатьох будівель видно цеглу, а облуплена фарба і відкриті жалюзі та штори тільки підсилюють моторошну атмосферу.

У центрі поселення розкинувся занедбаний дитячий ігровий парк Фото: edinburghlive.co.uk

У 2019 році на місці колишньої штаб-квартири Black Watch планували збудувати селище на 1200 будинків, готель і парк атракціонів, але плани так і не було реалізовано, а старі споруди так і залишилися.

"Ці об'єкти більше не використовуються МО, і ми ведемо переговори з органами планування про можливий майбутній розвиток. Ми знаємо, що деякі об'єкти зазнали вандалізму, і оперативно працюємо над тим, щоб встановити на них цілодобову охорону", — розповів представник Міністерства оборони EdinburghLive.

Раніше Фокус повідомляв, що мільйонера змусили знести особняк вартістю 3 млн фунтів. Міська рада доручила Гарету Вілсону, який керує відомою аукціонною фірмою Wilson's Auctions, зруйнувати будинок своєї мрії та відновити його в первісному вигляді, набагато меншому за розміром.

Також стало відомо, що жителі села занадто налякані через банди, щоб виходити на вулицю ввечері. Найпоширенішим видом злочинів, скоєних у містечку, є насильницькі та сексуальні злочини. За останній рік було зареєстровано 538 інцидентів.