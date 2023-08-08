Історія "повернення волосся": лисий чоловік розридався через нову зачіску (відео)

Крісу, який почав втрачати волосся, зав'язали очі, коли він увійшов до перукарні. Чоловік не зміг стримати емоцій після того, як вперше побачив свою нову зачіску.

35-річний лисіючий Кріс мав труднощі з упевненістю в собі після втрати волосся, і йому зробили нову зачіску, яка допомогла йому знову відчути себе нормально і "скинула роки з його зовнішності". Про це пише Daily Star.

Чоловік облисів на маківці, але з боків у нього було густе каштанове волосся. Кріс мав проблеми з психічним здоров'ям через невпевненість у собі через свою зовнішність і вирішив, що настав час змін. Тому він звернувся до Роба, фахівця з волосся з компанії Novo Cabelo Hair, щоб той допоміг йому знову відчути себе щасливою людиною.

Чоловікові одягли пов'язку на очі, а перукар взявся до роботи, намагаючись додати нове волосся за допомогою сильного клею, який тримається від 4 до 6 тижнів.

Чоловік розридався, як і співробітники, які обійняли свого клієнта Фото: колаж Фокус

У відеоролику, який показали в TikTok, фахівці розповіли історію "повернення волосся".

"Кріс хоче знову почуватися впевнено у своєму образі, тому він прийшов до Роба на процедуру із зав'язаними очима. Він береться до роботи над новою зачіскою Кріса. Роб збриває небажане волосся, вимірює систему і наносить клей. Наші системи на основі шкіри мають дуже природний вигляд. Тільки подивіться на цей проділ", — говорить голос у відео.

Потім чоловікові зняли пов'язку з очей, щоб він міг уперше побачити свою нову зачіску, і хлопець був настільки здивований, що не міг стримати сліз радості. Він розридався, як і співробітники, які обійняли свого клієнта.

"Спасибі Крісу за те, що поділився з нами своєю історією. Ти заслуговуєш на все щастя у світі, приятелю", — написали фахівці у своєму пості в TikTok.

Глядачі були також здивовані й стали залишати коментарі, стверджуючи, що результат "змінив життя" і "скинув роки".

"Не можу повірити, скільки років це скидає з нього. Виглядає приголомшливо", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік жив як "людина-кріт" у прихованому підземному тунелі. Уперше громадськість дізналася про людей, які уникають сонячного світла, коли акторка фільмів для дорослих Дженні Лі кинула свою роботу і вирушила жити в підземні тунелі. Але вона лише одна з багатьох, хто вирішив сховатися в тіні.

Також стало відомо, що в Британії чоловік позбувся частини будинку через потенційно смертельну алергію. Крістофер Голдман змушений носити із собою епінефрин, користуватися браслетом для екстреного зв'язку та жити всього в трьох кімнатах свого будинку. Через укуси кліщів у чоловіка виявили рідкісний синдром.