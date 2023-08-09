Жахливе обвалення третьої за висотою споруди у світі досі оповите таємницею (фото)

Радіощогла заввишки 646 метрів не дотягує до звання найвищої з веж, які коли-небудь існували, проте в період експлуатації з 1974 до 1991 рр. вона була близька до цього. 32 роки тому вона впала на землю.

Варшавська радіощогла, яка була третьою за висотою спорудою у світі, впала внаслідок страшного обвалення, причина якого досі залишається загадкою. Про це пише Daily Star.

Споруда, що звалилася цього дня 1991 року, спочатку була побудована для поширення комуністичної пропаганди всією Європою, оскільки польська радіощогла була одним з основних інструментів СРСР.

Але після падіння комуністичного блоку вежа незабаром пішла за ним. Причини руйнувань досі не підтверджені, проте у звітах того часу вказується на помилки в будівництві та обрив тросів, що призвело до обвалення третьої за висотою споруди у світі.

Радіощогла заввишки 646 метрів не дотягує до звання найвищої з веж, що коли-небудь існували, проте в період експлуатації з 1974 до 1991 рр. вона була близька до цього.

Після завершення будівництва вона перевершила телещоглу KVLY-TV у Північній Дакоті (США) і деякий час була найвищою спорудою у світі. Зараз звання найвищої будівлі належить Бурдж-Халіфі в Дубаї.

32 роки тому Варшавська радіощогла впала на землю Фото: Wikipedia

32 роки тому Варшавська радіощогла впала на землю. Передбачається, що це обвалення сталося внаслідок від'єднання перетертих тросів — основних кабелів, що утримують вежу.

Відсутність підтримки з боку меншої кількості основних тросів, що утримують конструкцію, призвела до надмірного навантаження на решту тросів, що утримують щоглу, і незабаром опорні балки, що залишилися, перекрутилися і зламалися.

Під час обвалення вежі, як стверджується, знесло кран, що стояв поруч, що незабаром призвело до нових неприємностей для координатора будівництва та начальника відділу компанії, яка відповідала за нагляд за спорудженням. Обох було засуджено до двох із половиною років позбавлення волі, хоча термін ув'язнення керівника будівництва було скорочено до шести місяців.

Тюремне ув'язнення стало прямою відповіддю на катастрофу, яка досі оповита таємницею, оскільки виконроб об'єкта не вів точного журналу будівельних робіт.

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