Оголошено надзвичайний стан: у "будинку жахів" виявили шокуючі знахідки (фото)

Власника будинку Марка Троя Гібела заарештували й звинуватили в невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю. Усередині було виявлено шокуючі знахідки, такі як вибухівка, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".

У США люди, які мешкають поруч із будинком, де мешкав 53-річний барахольник Марк Трой Хібел, побоюються небезпечних випарів, адже влада міста Луїсвілл, штат Кентуккі, планує спалити його будинок після виявлення того, що знаходилося всередині. Про це пише Daily Star.

Було оголошено надзвичайний стан. Мер міста запропонував використовувати контрольований підпал для знищення "будинку жахів", після того, як поліцейські встановили навколо нього безпечний периметр. Усередині будівлі було виявлено шокуючі знахідки, як-от вибухівка, промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу".

Власника будинку на Епплгейт-Лейн, 53-річного Марка Троя Гібела, заарештували і звинуватили в невиправданому заподіянні шкоди здоров'ю.

"Я переглянув фотографії, зроблені всередині будинку, і побачив, що він надзвичайно захаращений, всюди розкидане сміття та інші предмети. Схоже, що це будинок екстремального барахольщика", — заявив журналістам на брифінгу мер Крейг Грінберг.

Власника будинку Марка Троя Гібела було заарештовано Фото: LouisvilleMetroTV

На зустрічі з населенням чиновник пообіцяв, що безпека залишиться пріоритетом після того, як мешканці висловили стурбованість тим, що під час спалювання сміття виділяють небезпечні випаровування.

За словами начальника поліції Луїсвілля Жаклін Гвінн-Віллароель, будинок, у якому проживає барахольник, уперше потрапив у поле зору влади після того, як кілька місцевих мешканців повідомили про це офіцерам. Вона розповіла, що до Хібела прийшли детективи під прикриттям і він запросив їх увійти всередину, показавши їм пікринову кислоту — потужну вибухову речовину. Після цього поліцейські отримали ордер на обшук і повернулися, затримавши власника будинку під час обшуку.

"Хімічні експерименти, які проводив чоловік, були нерозважливими й надзвичайно небезпечними. Ці експерименти закінчилися, і завдяки цьому район став безпечнішим, ніж був за останні роки", — додала Жаклін Гвінн-Віллароель.

Чоловік проводив хімічні експерименти всередині будинку Фото: LouisvilleMetroTV

Хібел був заарештований 27 червня і наразі утримується у виправній установі міста Луїсвілл. За словами офіційних осіб, йому можуть висунути додаткові обвинувачення.

Видання зазначає, що тепер чиновникам належить ухвалити непросте рішення про те, як вчинити з будинком барахольщика, наповненим вибухівкою.

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