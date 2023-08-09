"Вони агресивні": лебідь-убивця напав на чоловіка, не давши йому доплисти до берега (фото)

Ентоні Генслі доглядав за птахами близько 10 років. Одного разу чоловіка атакував "кровожерливий лебідь", який накинувся на нього, коли той намагався доплисти до безпечного місця.

Трагічний інцидент трапився в штаті Іллінойс, США, у 2012 році. 37-річний Ентоні Хенслі стежив за тим, щоб кілька лебедів, за яких він відповідав, були в порядку, коли один із птахів напав на нього, поваливши його у воду. Чоловік не зміг доплисти до берега. Про це пише Daily Star.

Американця атакував "кровожерливий лебідь", який накинувся на нього, коли він намагався доплисти до безпечного місця. Батько двох дітей впав у воду і не зміг утриматися на плаву, його тягнули на дно одяг і черевики, а птах продовжував нападати на нього.

Ентоні був найнятий компанією для догляду за лебедями в житловому комплексі Дес-Плейнс (округ Кук). Як кажуть, він був відданий турботі про тварин. У районі були проблеми з гусьми, і лебедів завезли на ставок, щоб відвадити їх. Чоловік доглядав за ними близько десяти років.

Того трагічного дня Ентоні, який жив у Вілла-Парк, сидів у каяку і перевіряв лебедя, коли той накинувся на нього. Птах продовжував переслідувати його, поки він перебував у воді, і через це — у поєднанні з важким одягом — він не зміг дістатися берега. Зрештою його витягли з води рятувальники, але було вже надто пізно.

Ентоні та Емі прожили у шлюбі чотири роки Фото: нос

"Це трагедія для нього. Провести останні кілька хвилин у такому стані. Його пам'ятатимуть як одного з найчудовіших батьків у світі. Дуже гарний батько, дуже гарний чоловік; у його тілі не було жодної злої кісточки", — розповідав його батько Реймонд.

Подружжя прожило у шлюбі чотири роки. Хоча смерть було визнано нещасним випадком, за кілька років після трагедії 2012 року його дружина Емі подала позов проти роботодавця Ентоні та житлового комплексу. У ньому вона стверджувала, що відповідачі "знали або повинні були знати, що лебеді-шипуни мають яскраво виражений територіальний характер і небезпечну схильність до нападу".

"Лебідь-шипун — один із найважчих літаючих птахів, вага самців становить у середньому від 10 до 12 кілограмів. Вони агресивні і нападають, завдаючи своїм жертвам ударів кістяними відростками крил, що супроводжуються укусами великим дзьобом", — стверджувала вдова.

Видання зазначає, що трагічні випадки, подібні до цього, рідкісні, але вони підкреслюють небезпеку, яку таїть у собі занадто близьке наближення до лебедів, і те, наскільки агресивними вони можуть стати, якщо відчують загрозу.

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