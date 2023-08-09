"З'їв усе": ведмідь увірвався на весілля і накинувся на десертний стіл (відео)

Молодята розповіли про те, як весільний прийом відвідав непроханий гість. За словами нареченої, у підсумку вийшло "ідеальне колорадське весілля".

У США весілля пари з Колорадо почалося з мусонних дощів, а закінчилося тим, що ведмідь накинувся на десертний стіл під час прийому. Про це пише UPI.

Кейлін МакРоссі-Мартінес і Брендон Мартінес поділилися фотографіями зі своєї весільної церемонії в окрузі Боулдер, яка набула незапланованого обороту, коли прямо перед обміном присягами почалися мусонні дощі.

"На той час, коли в середині церемонії на нас обрушилася злива, ми й всі наші гості промокли наскрізь. Але це було приголомшливо. Це було просто приголомшливо", — розповіла наречена в інтерв'ю KUSA-TV.

Весілля пари з Колорадо почалося з мусонних дощів Фото: NBC News

Однак на цьому "несподівані подарунки" не закінчилися. Наступний сюрприз стався під час прийому, коли з'явився ведмідь і почав поїдати всі десерти.

"Не так часто буває, що ти підходиш до десертного столу і бачиш ведмедя, який навалюється на нього і з'їдає все", — сказав Мартінес.

За словами МакРоссі-Мартінез, у підсумку вийшло "ідеальне колорадське весілля".

"Життя не завжди йде за планом, але важливо те, як ви долаєте це разом", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що ведмідь вирвався з клітки на літаку в Дубаї. Представники спеціальної групи приспали тварину і за допомогою екіпажу лайнера зняли її з борту. Але прем'єр-міністр Іраку все ж вирішив провести розслідування.

Також стало відомо, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.