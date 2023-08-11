Почув жахливий голос: мисливця на привидів налякали слова зі зловісного тунелю (відео)

Чоловік досліджував паранормальні явища у місці, в якому за легендою загинула молода дівчина. Вже вдома він виявив, що техніка зафіксувала голос, який сам він не чув.

Ендрю Поллард, відомий у соцмережах під псевдонімом Йоркширський привид, зарікся повертатись у тунель Кедебі в англійському місті Донкастер. Це рішення він ухвалив після того, як почув на записах "жахливий голос", який вимовив кілька слів. Детальніше про інцидент мисливець на привидів розповів у коментарі Mirror.

Поллард відвідував тунель, який за легендами переслідує дух молодої дівчини, для дослідження паранормальних явищ. З його слів, під час попереднього розслідування обладнання зафіксувало привида, який сказав лише "геть".

Проте нещодавній візит виявився для блогера більш моторошним, ніж він очікував. Вже повернувшись додому, блогер почав перевіряти зроблені записи та почув голос.

"Це він… витягніть його… позбудьтеся його. Забирайся", — промовляв хтось.

Окрім цих слів, як стверджує Поллард, техніка зафіксувала "більше розмов пошепки".

"Мій нещодавній візит до Кедебі буде моїм останнім, у будь-якому разі, наодинці. Річ у тім, що ви насправді не знаєте, що ви зафіксували на аудіо, поки не повернетеся додому. Цей візит мене дуже знервував, тому що хтось чи щось там явно не задоволене моїм перебуванням", — заявив мисливець на привидів.

За легендою, у тунелі загинула молода дівчина Регер Мексборо. Розповідають, що вона продавала всередині ганчір’я, коли почула наближення потягу, але дістатися безпечного місця не встигла.

"Мені здалося, що я почув, як хтось йде до мене. Це звучить безглуздо, і я роблю це не для драматичного ефекту, але мені не подобається тут", — каже на кадрах зі зловісного місця Поллард.

Він вирушив у тунель з пристроєм, який вимірює стрибки в електромагнітному полі. Дослідники паранормальних явищ вважають, що ця техніка здатна вказувати на присутність духів. Блогер відвідував Кедебі не вперше. З його слів, під час попереднього візиту вдалося зафіксувати жіночий голос, який промовив "моя дитина там".

"Чесно кажучи, це місце, до якого я ставлюся трохи обережно, навіть у денний час", — зазначив Поллард.

Відео Ендрю Полларда з тунелю Кедебі

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