"Працює завжди": названо найкращий домашній засіб для позбавлення від мурах

Місис Хінч звернулася в популярну групу Facebook до прихильників і гуру прибирання та попросила поради, щоб зрозуміти, як позбутися мурах без шкоди для домашніх тварин. Невдовзі жінка була завалена корисними відповідями.

Любителі прибирання поділилися своїми найкращими "домашніми" засобами позбавлення від мурашок, безпечними для домашніх тварин, і деякі з них клянуться, що цей засіб працює безвідмовно "кожного разу". Про це пише The Mirror.

Коли йдеться про боротьбу з мурахами, не всі хочуть використовувати отруту, яка, звісно ж, може бути небезпечною для котів і собак. У зв'язку з цим кілька кмітливих любителів домашнього прибирання поділилися своїм "домашнім" засобом для вигнання докучливих комах.

Місис Хінч звернулася в популярну групу Facebook до прихильників і гуру прибирання та попросила поради, щоб зрозуміти, як позбутися мурах без шкоди для домашніх тварин. Невдовзі жінка була завалена корисними відповідями. Зокрема, один із рецептів був рекомендований частіше за інших, причому деякі клялися, що він справляється із завданням "завжди".

"Щоб позбутися їх, використовуйте половину пакетика цукрової глазурі й половину бікарбонату натрію — це допоможе позбутися їх протягом тижня або близько того. Тальк не позбавить їх належним чином", — написав один із користувачів.

Суміш потрібно розсипати по місцях скупчення мурах Фото: Wikipedia

Інша людина порадила змішати половину харчової соди й половину цукрової глазурі та розсипати по місцях скупчення мурах.

"Кілька років тому в нас були проблеми з мурахами. Це було жахіття: кілька гнізд, які з'являлися і постійно проникали в будинок у період з лютого-березня до кінця літа. Замурували дірки навколо будинку, щоб вони не могли потрапити всередину, і почали використовувати цю саморобну суміш, і цього року вони всі зникли! Шкода, що я не використовував харчову соду і цукор багато років тому", — написав він

За даними сайту Gopests, харчова сода належить до найдешевших і найпростіших способів знищення мурашок і є безпечнішою альтернативою хімічним засобам, а цукрова глазур — ідеальна спокуса для мурах.

"Харчова сода і цукор дуже ефективні. Якщо ви покладете достатньо, щоб мурахи могли їх з'їсти та забрати, то це допоможе розв'язати проблему з першого разу. Якщо ви виявите, що це не допомогло, то, найімовірніше, ви поклали недостатньо суміші або у вас десь є другий мурашник. Просто повторіть процедуру, використовуючи більше суміші, і спробуйте кілька додаткових потенційних місць з високою прохідністю", — рекомендує сайт.

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Також стало відомо, що американка зробила "геніальне" відкриття на співбесіді. Ліз Міллер була скорочена у зв'язку з хвилею звільнень у технологічному секторі на початку цього року. Але вже через два тижні вона успішно пройшла 11 співбесід у 8 компаніях.