Пасажир "взяв у заручники" літак, заявивши, що у нього в сумці "щось небезпечне" (відео)

Під час польоту некерований чоловік почав погрожувати іншим пасажирам. Він змусив екіпаж змінити траєкторію польоту і повернутися в аеропорт. Винуватець інциденту кричав і сперечався з бортпровідниками.

На середині польоту рейсу з аеропорту Сіднея стався "надзвичайний інцидент". Одного з пасажирів заарештували після того, як, імовірно, взяв літак у "заручники" і змусив екіпаж розвернути літак. Про це пише Daily Star.

Інцидент стався в понеділок, 14 серпня. Рейс MH122 авіакомпанії Malaysia Airlines перебував на півдорозі із Сіднея до Малайзії.

Під час польоту некерований пасажир, який заявив, що в його сумці перебуває "щось небезпечне", змусив екіпаж змінити траєкторію польоту над Новим Південним Уельсом і повернутися до аеропорту, де на літак уже чекала поліція.

45-річного пасажира, ім'я якого не надавалося розголосу, було заарештовано і взято під варту Фото: Twitter/@chzaib

"AFP (Федеральна поліція Австралії) реагує на надзвичайну подію в міжнародному аеропорту Сіднея", — повідомив представник поліції кореспонденту 9News.

Після інциденту 45-річного пасажира, ім'я якого не розголошували, було заарештовано і взято під варту.

"Він розстебнув рюкзак, засунув руки всередину і почав погрожувати, що в нього всередині щось небезпечне, після чого закричав на всю міць своїх легенів", — розповів один зі свідків.

Один із користувачів соціальних мереж, який повідомив, що він перебував на той момент на рейсі, написав в X (колишній Twitter), що пасажир "погрожував персоналу і пасажирам". У серії відеороликів, розміщених на цій платформі, видно, як імовірний порушник порядку сперечається з бортпровідниками в проході літака.

"Аеропорт Сіднея страждає від рук цього божевільного, який взяв у заручники літак #MH122. Молимося за безпеку і благополуччя кожного", — свідчить один із підписів до відеоролика.

Літак вилетів з аеропорту о 13:40 за місцевим часом сьогодні (понеділок, 14 серпня) і повернувся на злітно-посадкову смугу о 15:47. Наразі літак перебуває наприкінці злітно-посадкової смуги, поруч із ним перебувають машини екстрених служб.

Поліція підтвердила, що літак повністю евакуйований і "загрози для населення немає".

Раніше Фокус повідомляв, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.

Також стало відомо, що літак здійснив вимушену посадку заради арешту пасажирки. Блейк Перкінс, який перебував на борту, розмістив у TikTok кілька відеозаписів інциденту. В одному з роликів чоловік написав, що стюардеси не дозволили жінці "випити вина".