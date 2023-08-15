Спрацювали швидко: у США двоє чоловіків вкрали гральних карт на 300 тисяч доларів (фото)

Підозрювані купили палетний домкрат, зняли одну палету з ігровими картами й перевезли її в невідоме місце. За даними поліції, на одному піддоні було карт на суму до 300 тисяч доларів.

У США під час Gen Con, щорічної конвенції настільних ігор, що проводиться у виставковому центрі штату Індіана, якісь злодії забрали з собою значну кількість карт Magic: The Gathering вартістю в сотні тисяч доларів. Про це пише Kotaku.

У міському поліцейському управлінні штату Індіана повідомили, що особи підозрюваних поки не встановлені, і справа залишається відкритою, а розслідування триває. Компанія Gen Con ніяк не прокоментувала розслідування.

Крадіжка сталася 2 серпня, незадовго до початку заходу. Згідно з офіційною заявою поліцейського управління штату Індіана, підозрювані придбали палетний домкрат, зняли одну палету з ігровими картами і перевезли її в невідоме місце. За даними поліції, на одному піддоні було карт на суму до 300 тисяч доларів.

"За наявними даними, зловмисники придбали палетний домкрат, зняли одну палету з гральними картами та перевезли її в невідомому напрямку. Ймовірна крадіжка була скоєна до початку заходів у центрі міста і в той час, коли продавці в різний час встановлювали свої експозиції", — повідомили співробітники поліції у Facebook.

Злочинці зняли одну палету з гральними картами і перевезли її в невідоме місце Фото: Indiana Metropolitan Police Department

На початку розслідування було ухвалено помилкове рішення, що карти призначені для гри Disney Lorcana, яка має вийти в продаж тільки наприкінці цього місяця, але вже продається за значні суми. Оскільки на Gen Con люди вишикувалися в чергу майже на 14 годин, щоб подивитися на гру, її розглядали як головну мету грабіжників.

5 серпня, коли подробиці крадіжки почали з'являтися в різних виданнях і соціальних мережах, компанія Ravensburger, що виробляє карткову гру Lorcana, підтвердила, що всі їхні запаси перебувають на місці.

Через кілька годин магазин ігор Pastimes Comics & Games, розташований у штаті Індіана, підтвердив, що карти дійсно належать Magic: The Gathering. У палеті були "в основному набори Commander Masters і колекційні бустери", які можуть продаватися в роздріб за ціною від 300 до 400 доларів і зазвичай містять безліч рідкісних і легендарних карт.

Раніше Фокус повідомляв, що студентка інсценувала своє викрадення заради батьківських грошей. Дівчина пішла з дому і відправила батькам відеозапис, на якому з плакатом на обличчі стверджувала, що її викрали.

Також стало відомо, що десятки людей стали жертвами великої лотерейної афери. Ентоні Лінтон Стюарт обманював літніх людей, стверджуючи, що вони вигравали мільйонні суми. Потім шахрай повідомляв, що для отримання виграшу жертвам доведеться заплатити низку зборів і податків.